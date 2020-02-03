Диетолог перечислила продукты, полезные для иммунитета

Так, эксперт посоветовала есть зимой шпинат, который содержит витамин A и поддерживает здоровье слизистых оболочек. Кроме того, Брух отметила пользу моркови, в состав которой входят каротиноиды, оказывающие антиоксидантное воздействие и поддерживающие иммунную систему человека.
Диетолог также посоветовала употреблять рыбу (витамины группы B, цинк и селен, по ее словам, укрепляют защиту организма) и орехи и семена, которые богаты не только цинком и селеном, но и витамином E и медью.
Еще одним продуктом, который следует включить в рацион для укрепления иммунитета, является капуста, в особенности красная. Она богата витаминами A и C, а также селеном. Не стоит забывать и о картофеле, который Брух назвала "настоящей бомбой витамина С".
Диетолог добавила, что высокое потребление жиров и избыточный вес приводят к ухудшению иммунной функции организма.
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