Ополченца ЛНР ранили при обстреле ВСУ

ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков 2 февраля, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 2 февраля украинские силовики два раза нарушили режим тишины, обстреляв подконтрольные ЛНР населённые пункты Голубовское и Смелое.
"В результате агрессии украинских боевиков получил ранение военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики", - сообщили в представительстве ЛНР.