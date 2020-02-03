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Ополченца ЛНР ранили при обстреле ВСУ
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РИА Новости

Ополченца ЛНР ранили при обстреле ВСУ

05:30 03.02.2020
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков 2 февраля, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 2 февраля украинские силовики два раза нарушили режим тишины, обстреляв подконтрольные ЛНР населённые пункты Голубовское и Смелое.
"В результате агрессии украинских боевиков получил ранение военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики", - сообщили в представительстве ЛНР.
Эдуард Басурин
24 января, 17:12
ВСУ минируют объекты инфраструктуры и мосты в Донбассе, заявили в ДНР
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