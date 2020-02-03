Черногорец попросил руки девушки перед 60 тысячами протестующих

В воскресенье в Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих в защиту Сербской церкви от принятого в декабре закона о религиозных объединениях, который угрожает ее собственности. Крупнейший сбор произошел перед храмом Воскресенья Христова в Подгорице. По оценкам духовенства, там около 60 тысяч человек. Все плато перед крупнейшим храмом страны и вокруг заполнили люди, которые затем прошли мирным шествием по центру города и вернулись к храму.

"Сузана, перед всеми этими людьми и церковью спрашиваю, хочешь ли ты выйти за меня замуж", - заявил молодой человек и встал на одно колено.

Девушка ответила "да" и их под аплодисменты и одобрительные возгласы собравшихся благословил протоиерей Предраг Шчепанович. Видеотрансляцию в Facebook вела радиостанция Сербской церкви "Светигора".

"Никто нам не может ничего сделать. Пока не отзовут этот закон, мы не уйдем с улиц. Каждый день нас будет все больше. Переговоры будут возможны, лишь когда закон будет отозван", - заявил возглавлявший шествие архиерейский наместник протоиерей Момчило Кривокапич.

В воскресенье собрания верующих в поддержку Сербской церкви проходят во многих городах Черногории от побережья Адриатики в Баре до границы с Сербией в Биело-Поле. Как сообщал РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович, шествия и молебны собирают по четвергам и воскресеньям до 150 тысяч человек по всей стране, в которой в общей сложности живут около 630 тысяч жителей.

Черногорско-Приморская митрополия Сербской церкви ранее сообщила о готовящейся проверке спорного закона в конституционном суде Черногории. Митрополит Амфилохий заявлял, что не станет вести переговоры с властями, пока спорный закон остается в силе. Черногорский президент Мило Джуканович перед тем в очередной раз упрекнул Сербскую церковь в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.