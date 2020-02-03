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Религия и мировоззрение
2020-02-03T10:55+0300
https://ria.ru/20200203/1564173875.html
Черногорец попросил руки девушки перед 60 тысячами протестующих
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181507_0:164:3059:1884_1036x0_80_0_0_3dfcb7dc7c46133387df32d1c5dbfdd4.jpg
РИА Новости

Черногорец попросил руки девушки перед 60 тысячами протестующих

01:20 03.02.2020 (обновлено: 10:55 03.02.2020)
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© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкСбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
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БЕЛГРАД, 3 фев – РИА Новости. Житель Черногории позвал девушку замуж на воскресном массовом шествии в защиту Сербской православной церкви в Подгорице.
В воскресенье в Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих в защиту Сербской церкви от принятого в декабре закона о религиозных объединениях, который угрожает ее собственности. Крупнейший сбор произошел перед храмом Воскресенья Христова в Подгорице. По оценкам духовенства, там около 60 тысяч человек. Все плато перед крупнейшим храмом страны и вокруг заполнили люди, которые затем прошли мирным шествием по центру города и вернулись к храму.
"Сузана, перед всеми этими людьми и церковью спрашиваю, хочешь ли ты выйти за меня замуж", - заявил молодой человек и встал на одно колено.
Девушка ответила "да" и их под аплодисменты и одобрительные возгласы собравшихся благословил протоиерей Предраг Шчепанович. Видеотрансляцию в Facebook вела радиостанция Сербской церкви "Светигора".
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Вчера, 17:07Религия и мировоззрение
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"Никто нам не может ничего сделать. Пока не отзовут этот закон, мы не уйдем с улиц. Каждый день нас будет все больше. Переговоры будут возможны, лишь когда закон будет отозван", - заявил возглавлявший шествие архиерейский наместник протоиерей Момчило Кривокапич.
В воскресенье собрания верующих в поддержку Сербской церкви проходят во многих городах Черногории от побережья Адриатики в Баре до границы с Сербией в Биело-Поле. Как сообщал РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович, шествия и молебны собирают по четвергам и воскресеньям до 150 тысяч человек по всей стране, в которой в общей сложности живут около 630 тысяч жителей.
Черногорско-Приморская митрополия Сербской церкви ранее сообщила о готовящейся проверке спорного закона в конституционном суде Черногории. Митрополит Амфилохий заявлял, что не станет вести переговоры с властями, пока спорный закон остается в силе. Черногорский президент Мило Джуканович перед тем в очередной раз упрекнул Сербскую церковь в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Глава МИД Черногории Серджан Дарманович
29 января, 17:48Религия и мировоззрение
МИД Черногории обвинил Сербию во вмешательстве из-за закона о церкви
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