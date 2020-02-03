"Социальный лифт" запущен в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В прошлом году НИУ ВШЭ запустил программу "Социальный лифт", которая рассчитана на выпускников школ и колледжей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. На льготное поступление в университет могут претендовать представители семи категорий абитуриентов. В частности, дети погибших при исполнении воинского долга, дети из семей с низкими доходами, дети родителей с низким образовательным уровнем и другие. В этом году программа распространится не только на московский, но и санкт-петербургский и нижегородский кампусы.

Без программы "Социальный лифт" поступить в НИУ ВШЭ шансы у Родиона Пронина были минимальны. Молодой человек из небольшого городка Лакинска Владимирской области вообще-то готовился к экзаменам в музыкальный колледж, а о высшем образовании даже не думал. Но когда узнал о возможности поступить в престижный столичный вуз, загорелся этой идеей.

Поступление на "компьютерную безопасность" стало для Родиона лишь началом трудного пути. Первое время, по признанию молодого человека, учеба давалась ему непросто, а зимняя сессия заставила всерьез понервничать.

"Честно говоря, втягивался в учебный процесс я очень долго. Не было пока ничего страшнее сдачи зимней сессии, потому что напряжение от того, что можно вылететь, – огромное. Но я все же сдал все экзамены и очень рад этому", – рассказал Родион Пронин.

Еще студент рад новым друзьям, которые появились у него благодаря учебе, да и жизнь в мегаполисе Родион оценивает положительно.

"Именно здесь я почувствовал разницу между столицей и маленьким городком, именно здесь у меня появились новые, совершенно уникальные друзья и именно те дисциплины, что я хочу изучать", – делится впечатлениями Родион Пронин.

Другой нынешний студент Вышки Захар Симонов из Зеленогорска Красноярского края узнал о "Социальном лифте" изучая сайт вуза.

Захар трезво оценивал свои силы и понимал, что по общему конкурсу поступить будет практически невозможно.

"Социальный лифт" дал мне шанс поступить на серьезную образовательную программу бесплатно. Присоединившись к университету, я поставил себе самые высокие цели – учиться как можно лучше, быть наравне с самыми талантливыми и трудолюбивыми ребятами со всей страны", – рассказал Захар Симонов.

В своей школе юноша был в числе лучших учеников, а в университете, по его собственному признанию, он пока далек от этого статуса.

"Я понимал, что в университете, тем более в таком серьезном, обучение не будет легким, но все же уровень нагрузки и требования к студентам стали для меня некоторым, можно сказать, шоком, так как я не привык к такой конкуренции, не привык заниматься так много. Но у высокого уровня конкуренции есть свой плюс: он мотивирует тебя заниматься больше и совершенствоваться во всех аспектах личностного развития – как в умственном, так и психологическом", – отметил студент.

Тем, у кого есть основания для льготного поступления, Захар советует не задумываясь подавать документы.

"Всем, кто попадает под критерии предоставления социальной льготы и сомневается, подавать заявление или нет, мой совет – присоединяйтесь к нашему замечательному кругу студентов, и я вам гарантирую: вы не пожалеете", – сказал Захар Симонов.

Как работает "Социальный лифт"

Директор по развитию студенческого потенциала НИУ ВШЭ Павел Здоровцев рассказывает, что программа "Социальный лифт" решает задачу поиска и поддержки талантливых абитуриентов, которые растут и развиваются в более сложных условиях, чем их сверстники.

"Качественное высшее образование – это самый эффективный социальный лифт, но к поступлению в ведущие вузы гораздо легче готовиться, если твои родители образованы, хорошо обеспечены, а живешь ты в крупном мегаполисе с качественным школьным образованием и возможностями для дополнительного образования. "Вышка" в своей стратегии развития уделяет очень большое внимание своей социальной миссии, поэтому запуск этой программы стал естественным продолжением этого направления работы", – рассказал директор по развитию студенческого потенциала НИУ ВШЭ.

Павел Здоровцев уточняет, что ученый совет ВШЭ определил несколько категорий участников программы: например, абитуриенты из сельской местности, дети из малообеспеченных многодетных семей, дети погибших при исполнении воинского долга родителей и другие. Всего существует семь таких категорий абитуриентов.

Если эти соискатели преодолеют минимальные проходные баллы ЕГЭ, которые установил университет, то они получают шанс на бесплатное обучение.

"В большинстве случаев есть объективные признаки, по которым абитуриента можно отнести к той или иной группе, но иногда это сделать достаточно сложно. Поэтому тех, кто потенциально сможет участвовать в конкурсе на право получить льготное место, отбирает специальная комиссия", – приводит слова проректора НИУ ВШЭ Вячеслава Башева официальный сайт Высшей школы экономики (Нижний Новгород).

Всего в 2019 году по программе "Социальный лифт" в вуз поступил 71 человек. Причем часть студентов льготной программы уже проявили себя в числе лучших среди всех обучающихся в университете.

"В основном к нам поступили жители регионов – 43 человека из 26 субъектов, их средний балл ЕГЭ составил 83 балла, а выбрали они 33 образовательные программы "Вышки": от экономики и социологии, дизайна, прикладной математики до физики и химии. У нас, в "Вышке", не семестры, а четыре модуля, и в январе закончилась первая сложная сессия. Так вот ее результаты показывают, что мы приняли очень способных и трудолюбивых ребят. Несмотря на то что им очень тяжело учиться, некоторые смогли вырваться в топ-10 студентов по своей программе", – отметил Павел Здоровцев.

Не Москвой единой

Если 2019-й был для программы пилотным, то в этом году она начинает работать на полную мощь. Университет более чем в два раза увеличил количество мест – до 165. А поступить можно будет не только в московский, но и санкт-петербургский и нижегородский кампусы университета.

"Повышается шанс поступить у ребят из малых городов и сельской местности. Кроме того, университет также несколько изменил перечень документов, которые должны представить абитуриенты, и увеличили срок их приема до 31 марта", – уточнил директор по развитию студенческого потенциала НИУ ВШЭ.