Ван Эйк, Рафаэль, Гойя. Какие "блокбастеры" покажут в музеях Европы

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Пророк в ушанке кисти Ван Эйка на алтаре XV века, Триумфальная арка в полипропилене, Рафаэль, Тернер, Гойя, Бердслей — все это можно увидеть в разных городах Европы в этом году. О том, куда поехать и что смотреть в новом выставочном сезоне, — в материале РИА Новости.

Ван Эйк. Гент — зима-весна

Выставка-блокбастер открылась в гентском Музее изящных искусств MSK — "Ван Эйк. Оптическая революция". Впервые в истории собрали половину из его сохранившихся работ. Получилось не только красиво, но и интересно — при подготовке совершили несколько научных открытий.

Бельгийцам удалось представить крупнейшую в истории экспозицию работ знаменитого фламандца: десять из примерно двух десятков его атрибутированных картин плюс произведения мастерской Ван Эйка, учеников и тех, кто вдохновлялся им. Не обошлось без копий утраченных полотен и холстов современников художника — всего свыше ста произведений.

Больше всего специалисты и посетители ждали отреставрированные панели Гентского алтаря (датируются 1432 годом). Кстати, после выставки они вернутся в собор Святого Бавона и больше не покинут его пределы.

В процессе реставрации совершили открытие: оказалось, что примерно 400 лет все, кто приезжал посмотреть на Гентский алтарь, видели не Ван Эйка, а неплохую живопись реставраторов XVI века. Первый слой красок тогда для сохранности покрыли лаком, а потом записали примерно 70 процентов с внешней стороны и около половины с внутренней. Специалисты рассказывают, что нетронутым оставался только белый голубь, порхающий над Девой Марией.

После того как современные реставраторы изучили поверхность алтаря с помощью инфракрасного излучения, убрали грязь и восстановили краски, перед ними открылась почти новая картина — с характерными для Ван Эйка заломами тканей на одеждах и необычайно яркими оттенками.

Еще один интересный момент — сравнение фламандской и итальянской манер живописи того времени. Работы Ван Эйка, который, как считается, научил европейцев пользоваться масляными красками, вступают в диалог с произведениями коллег с Апеннинского полуострова. Среди экспонатов — картины из бельгийских музеев, музеев Ватикана, мадридского Прадо, музея Пола Гетти в Лос-Анджелесе, Национальной художественной галереи в Вашингтоне.

С последней связана почти детективная история: галерея предоставила работу, изображающую сцену Благовещения. Ранее она хранилась в Эрмитаже, но в 1930-е ее продали за рубеж.

© Фото : National Gallery of Art, Washington, Andrew W. Mellon Collection Ян ван Эйк "Благовещение" (1434-1436 годы) из Национальной художественной галереи в Вашингтоне 1 из 3 Ян ван Эйк "Благовещение" (1434-1436 годы) из Национальной художественной галереи в Вашингтоне © Фото : National Gallery of Art, Washington, Andrew W. Mellon Collection © KIK-IRPA, Brussel Также в экспозиции — "Портрет Бодуэна де Ланнуа" (около 1435 года) из Берлинской картинной галереи 2 из 3 Также в экспозиции — "Портрет Бодуэна де Ланнуа" (около 1435 года) из Берлинской картинной галереи © KIK-IRPA, Brussel © Фото : Courtesy of the Philadelphia Museum of Art Ян ван Эйк "Святой Франциск Ассизский получает стигматы" (1440 год) 3 из 3 Ян ван Эйк "Святой Франциск Ассизский получает стигматы" (1440 год) © Фото : Courtesy of the Philadelphia Museum of Art 1 из 3 Ян ван Эйк "Благовещение" (1434-1436 годы) из Национальной художественной галереи в Вашингтоне © Фото : National Gallery of Art, Washington, Andrew W. Mellon Collection 2 из 3 Также в экспозиции — "Портрет Бодуэна де Ланнуа" (около 1435 года) из Берлинской картинной галереи © KIK-IRPA, Brussel 3 из 3 Ян ван Эйк "Святой Франциск Ассизский получает стигматы" (1440 год) © Фото : Courtesy of the Philadelphia Museum of Art

А еще можно увидеть: "Портрет мужчины в голубом шапероне" (примерно 1430 год, из Национального музея Брукенталя в Сибиу) и две версии "Мадонны у фонтана" 1439 года из Королевского музея изящных искусств в Антверпене и 1440 года из коллекции Фрика в Нью-Йорке.

© Фото : MSK Ghent/ David Levene Посетители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция" 1 из 2 Посетители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция" © Фото : MSK Ghent/ David Levene © Фото : MSK Ghent/ David Levene Зрители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция" 2 из 2 Зрители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция" © Фото : MSK Ghent/ David Levene 1 из 2 Посетители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция" © Фото : MSK Ghent/ David Levene 2 из 2 Зрители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция" © Фото : MSK Ghent/ David Levene

Кстати, одной выставкой дело не ограничится, ведь этот год в Бельгии проходит под лозунгом "OMG! Ван Эйк был здесь". Фраза взята из подписи на картине "Портрет четы Арнольфини" (хранится в Лондоне и не приехала в Гент). Считается, что это первое селфи в истории: Ван Эйк вписал свое отражение в зеркало, которое висит за супружеской парой. Отсюда и "оптическая революция".

В Генте также запланированы тематические события — театральные и танцевальные представления, изготовление необычных вещей (от посуды до одежды), вдохновленных творчеством мастера, и многое другое.

Выставка в Генте продлится до 30 апреля.

Рафаэль. Рим — весна-лето

© Пресс-служба Уффици Мадонна Грандука © Пресс-служба Уффици Мадонна Грандука

Выставка к 500-летию со дня смерти одного из важнейших мастеров искусства эпохи Высокого Возрождения, Рафаэля Санти, открывается в римском музее Скудерие дель Квиринале.

Это крупнейшая экспозиция Рафаэля в истории, обещают собрать более ста произведений. Акцент — на римском периоде его творчества.

На выставку привезут шедевры из собрания галереи Уффици ("Мадонна Грандука", "Донна Велата"), Лувр обещал известный "Портрет Бальдассаре Кастильоне" (друга художника, видного писателя и дипломата того времени) и еще "Автопортрет с другом". Из Прадо будет "Мадонна с розой".

Кроме того, именно в Риме находятся почти все фрески Рафаэля, так что продолжить наслаждаться его творчеством можно и за пределами музея.

Осенью экспозицию покажут в Национальной галерее в Лондоне.

Выставка будет открыта с 5 марта по 2 июня.

Бердслей, Уорхол, Тициан. Лондон — в течение года

© Уильям Тернер, 1844 Уильям Тернер. Дождь, пар и скорость. 1844 г. © Уильям Тернер, 1844 Уильям Тернер. Дождь, пар и скорость. 1844 г.

Кстати, о Туманном Альбионе — здесь, как всегда, богатый выбор.

Галерея Тейт покажет ретроспективу "первого символиста", графика и декоратора Обри Бердслея (4 марта — 25 мая). Проект позиционируется как крупнейший за полвека. Более двухсот работ Бердслея, включая иллюстрации к "Саломее" Оскара Уайльда, дополнят произведениями мастеров, которые его вдохновляли. Среди них — акварели Эдварда Берн-Джонса и Гюстава Моро. В октябре в галерее представят Уильяма Тернера, картины соберут со всего мира.

© Обри Бердслея, 1893 Обри Бердслей, "Кульминация" (The Climax), 1893 1 из 3 Обри Бердслей, "Кульминация" (The Climax), 1893 © Обри Бердслея, 1893 © 2019 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Right Society (ARS), New York and DACS, London Энди Уорхол. Автопортрет, 1986 2 из 3 Энди Уорхол. Автопортрет, 1986 © 2019 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Right Society (ARS), New York and DACS, London © Фото : пресс-служба Tate Britain Огюст Роден. Подготовительный слепок к скульптуре "Мыслитель" 3 из 3 Огюст Роден. Подготовительный слепок к скульптуре "Мыслитель" © Фото : пресс-служба Tate Britain 1 из 3 Обри Бердслей, "Кульминация" (The Climax), 1893 © Обри Бердслея, 1893 2 из 3 Энди Уорхол. Автопортрет, 1986 © 2019 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Right Society (ARS), New York and DACS, London 3 из 3 Огюст Роден. Подготовительный слепок к скульптуре "Мыслитель" © Фото : пресс-служба Tate Britain

Tate Modern обещает по-новому взглянуть на основоположника поп-арта Энди Уорхола (12 марта — 6 сентября), а в октябре там откроется экспозиция скульптур Огюста Родена.

Христо, коллекция Морозова. Париж — в течение года

© Христо, 1935 Христо, эскиз к проекту Триумфальной арки, пресс-служба BRAFA © Христо, 1935 Христо, эскиз к проекту Триумфальной арки, пресс-служба BRAFA

Париж умеет привлекать ценителей искусства. На этот раз для них — новый проект Христо и коллекция Морозова.

В Центре Помпиду с 18 марта по 15 июня — ретроспектива современного болгарского художника Христо и его покойной супруги Жанны-Клод. Они прославились тем, что "упаковывали" различные объекты — от пишущей машинки до здания Рейхстага. На этот раз пришел черед Триумфальной арки, которую "оденут" в полипропиленовую пленку. В таком виде ее можно будет увидеть с 19 сентября по 4 октября.

© Пресс-служба Эрмитажа Ренуар. Портрет Жанны Самари © Пресс-служба Эрмитажа Ренуар. Портрет Жанны Самари

Тоже осенью, но в фонде Louis Vuitton — выставка шедевров французской живописи из коллекции Ивана Морозова, которая поделена между Эрмитажем и ГМИИ. Прошлым летом вещи из этого собрания показывали в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, та экспозиция была консервативно-строгой. Тем интереснее сравнить ее с парижской — ожидаются существенные дополнения.

Даты еще не объявлены, но стоит за этой темой следить, чтобы успеть купить билеты, — аналогичная выставка коллекции Щукина три года назад побила все рекорды посещаемости.

Гойя. Базель — весна-лето

© Франсиско Гойя, 1800-1805 Франсиско Гойя "Маха одетая", 1800-1805 © Франсиско Гойя, 1800-1805 Франсиско Гойя "Маха одетая", 1800-1805

Неожиданное решение для путешествий, но поклонникам Франсиско Гойи стоит рассмотреть швейцарский Базель, где весной и летом пройдет большая ретроспектива мастера.

В Фонде Бейелера соберут более 70 живописных работ и графику. Многое предоставит мадридский музей Прадо. Плюс произведения из небольших музеев и частных коллекций, которые в обычное время увидеть непросто.