Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-03T11:49+0300
https://ria.ru/20200203/1564106570.html
Ван Эйк, Рафаэль, Гойя. Какие "блокбастеры" покажут в музеях Европы
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564106568_0:83:3072:1811_1036x0_80_0_0_9915aec2d6f20e9603c8188412b558cf.jpg
РИА Новости

Ван Эйк, Рафаэль, Гойя. Какие "блокбастеры" покажут в музеях Европы

08:00 03.02.2020 (обновлено: 11:49 03.02.2020)
458
© Фото : MSK Ghent/ David LeveneМонтаж выставки "Ван Эйк. Оптическая революция"
Монтаж выставки Ван Эйк. Оптическая революция
© Фото : MSK Ghent/ David Levene
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Пророк в ушанке кисти Ван Эйка на алтаре XV века, Триумфальная арка в полипропилене, Рафаэль, Тернер, Гойя, Бердслей — все это можно увидеть в разных городах Европы в этом году. О том, куда поехать и что смотреть в новом выставочном сезоне, — в материале РИА Новости.

Ван Эйк. Гент — зима-весна

Выставка-блокбастер открылась в гентском Музее изящных искусств MSK — "Ван Эйк. Оптическая революция". Впервые в истории собрали половину из его сохранившихся работ. Получилось не только красиво, но и интересно — при подготовке совершили несколько научных открытий.
Бельгийцам удалось представить крупнейшую в истории экспозицию работ знаменитого фламандца: десять из примерно двух десятков его атрибутированных картин плюс произведения мастерской Ван Эйка, учеников и тех, кто вдохновлялся им. Не обошлось без копий утраченных полотен и холстов современников художника — всего свыше ста произведений.
Больше всего специалисты и посетители ждали отреставрированные панели Гентского алтаря (датируются 1432 годом). Кстати, после выставки они вернутся в собор Святого Бавона и больше не покинут его пределы.
© Фото : Art in Flanders vzwЯн и Хуберт ван Эйки "Поклонение мистическому агнцу", 1432 г.
Ян и Хуберт ван Эйк Поклонением мистическому агнцу, 1432 год
© Фото : Art in Flanders vzw
Ян и Хуберт ван Эйки "Поклонение мистическому агнцу", 1432 г.
В процессе реставрации совершили открытие: оказалось, что примерно 400 лет все, кто приезжал посмотреть на Гентский алтарь, видели не Ван Эйка, а неплохую живопись реставраторов XVI века. Первый слой красок тогда для сохранности покрыли лаком, а потом записали примерно 70 процентов с внешней стороны и около половины с внутренней. Специалисты рассказывают, что нетронутым оставался только белый голубь, порхающий над Девой Марией.
После того как современные реставраторы изучили поверхность алтаря с помощью инфракрасного излучения, убрали грязь и восстановили краски, перед ними открылась почти новая картина — с характерными для Ван Эйка заломами тканей на одеждах и необычайно яркими оттенками.
© Фото : Musea Brugge / Art in Flanders / Hugo MaertensЯн ван Эйк "Портрет Маргареты ван Эйк", 1439 г.
Ян ван Эйк Портрет Маргареты ван Эйк, 1439 г.
© Фото : Musea Brugge / Art in Flanders / Hugo Maertens
Ян ван Эйк "Портрет Маргареты ван Эйк", 1439 г.
Еще один интересный момент — сравнение фламандской и итальянской манер живописи того времени. Работы Ван Эйка, который, как считается, научил европейцев пользоваться масляными красками, вступают в диалог с произведениями коллег с Апеннинского полуострова. Среди экспонатов — картины из бельгийских музеев, музеев Ватикана, мадридского Прадо, музея Пола Гетти в Лос-Анджелесе, Национальной художественной галереи в Вашингтоне.
С последней связана почти детективная история: галерея предоставила работу, изображающую сцену Благовещения. Ранее она хранилась в Эрмитаже, но в 1930-е ее продали за рубеж.
© Фото : National Gallery of Art, Washington, Andrew W. Mellon Collection

Ян ван Эйк "Благовещение" (1434-1436 годы) из Национальной художественной галереи в Вашингтоне

Ян ван Эйк Благовещение, 1434-1436 гг.
1 из 3

Ян ван Эйк "Благовещение" (1434-1436 годы) из Национальной художественной галереи в Вашингтоне

© Фото : National Gallery of Art, Washington, Andrew W. Mellon Collection
© KIK-IRPA, Brussel

Также в экспозиции — "Портрет Бодуэна де Ланнуа" (около 1435 года) из Берлинской картинной галереи

Ян ван Эйк. Портрет Бодуэна де Ланнуа, 1435
2 из 3

Также в экспозиции — "Портрет Бодуэна де Ланнуа" (около 1435 года) из Берлинской картинной галереи

© KIK-IRPA, Brussel
© Фото : Courtesy of the Philadelphia Museum of Art

Ян ван Эйк "Святой Франциск Ассизский получает стигматы" (1440 год)

Ян ван Эйк Святой Франциск Ассизский получает стигматы, 1440 г.
3 из 3

Ян ван Эйк "Святой Франциск Ассизский получает стигматы" (1440 год)

© Фото : Courtesy of the Philadelphia Museum of Art
1 из 3

Ян ван Эйк "Благовещение" (1434-1436 годы) из Национальной художественной галереи в Вашингтоне

© Фото : National Gallery of Art, Washington, Andrew W. Mellon Collection
2 из 3

Также в экспозиции — "Портрет Бодуэна де Ланнуа" (около 1435 года) из Берлинской картинной галереи

© KIK-IRPA, Brussel
3 из 3

Ян ван Эйк "Святой Франциск Ассизский получает стигматы" (1440 год)

© Фото : Courtesy of the Philadelphia Museum of Art
А еще можно увидеть: "Портрет мужчины в голубом шапероне" (примерно 1430 год, из Национального музея Брукенталя в Сибиу) и две версии "Мадонны у фонтана" 1439 года из Королевского музея изящных искусств в Антверпене и 1440 года из коллекции Фрика в Нью-Йорке.
© Фото : MSK Ghent/ David LeveneПосетители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция"
Посетители на выставке Ван Эйк. Оптическая революция
1 из 2
Посетители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция"
© Фото : MSK Ghent/ David Levene
© Фото : MSK Ghent/ David Levene

Зрители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция"

Посетители на выставке Ван Эйк. Оптическая революция
2 из 2

Зрители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция"

© Фото : MSK Ghent/ David Levene
1 из 2
Посетители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция"
© Фото : MSK Ghent/ David Levene
2 из 2

Зрители на выставке "Ван Эйк. Оптическая революция"

© Фото : MSK Ghent/ David Levene
Кстати, одной выставкой дело не ограничится, ведь этот год в Бельгии проходит под лозунгом "OMG! Ван Эйк был здесь". Фраза взята из подписи на картине "Портрет четы Арнольфини" (хранится в Лондоне и не приехала в Гент). Считается, что это первое селфи в истории: Ван Эйк вписал свое отражение в зеркало, которое висит за супружеской парой. Отсюда и "оптическая революция".
В Генте также запланированы тематические события — театральные и танцевальные представления, изготовление необычных вещей (от посуды до одежды), вдохновленных творчеством мастера, и многое другое.
Выставка в Генте продлится до 30 апреля.

Рафаэль. Рим — весна-лето

© Пресс-служба УффициМадонна Грандука
Мадонна Грандука
© Пресс-служба Уффици
Мадонна Грандука
Выставка к 500-летию со дня смерти одного из важнейших мастеров искусства эпохи Высокого Возрождения, Рафаэля Санти, открывается в римском музее Скудерие дель Квиринале.
Это крупнейшая экспозиция Рафаэля в истории, обещают собрать более ста произведений. Акцент — на римском периоде его творчества.
На выставку привезут шедевры из собрания галереи Уффици ("Мадонна Грандука", "Донна Велата"), Лувр обещал известный "Портрет Бальдассаре Кастильоне" (друга художника, видного писателя и дипломата того времени) и еще "Автопортрет с другом". Из Прадо будет "Мадонна с розой".
Картина Рафаэля Дама с единорогом
21 марта 2011, 12:24Культура
Картина Рафаэля Санти "Дама с единорогом". СправкаРаботу Рафаэля Санти "Дама с единорогом" привезли в Москву. До 24 марта она пробудет в особняке Берга в Денежном переулке, где располагается посольство Италии, а затем переедет в ГМИИ имени Пушкина и пробудет там до 10 мая.
Кроме того, именно в Риме находятся почти все фрески Рафаэля, так что продолжить наслаждаться его творчеством можно и за пределами музея.
Осенью экспозицию покажут в Национальной галерее в Лондоне.
Выставка будет открыта с 5 марта по 2 июня.

Бердслей, Уорхол, Тициан. Лондон — в течение года

© Уильям Тернер, 1844Уильям Тернер. Дождь, пар и скорость. 1844 г.
Уильям Тернер. Дождь, пар и скорость. 1844
© Уильям Тернер, 1844
Уильям Тернер. Дождь, пар и скорость. 1844 г.
Кстати, о Туманном Альбионе — здесь, как всегда, богатый выбор.
Галерея Тейт покажет ретроспективу "первого символиста", графика и декоратора Обри Бердслея (4 марта — 25 мая). Проект позиционируется как крупнейший за полвека. Более двухсот работ Бердслея, включая иллюстрации к "Саломее" Оскара Уайльда, дополнят произведениями мастеров, которые его вдохновляли. Среди них — акварели Эдварда Берн-Джонса и Гюстава Моро. В октябре в галерее представят Уильяма Тернера, картины соберут со всего мира.
© Обри Бердслея, 1893

Обри Бердслей, "Кульминация" (The Climax), 1893

Обри Бердслея, Кульминация (The Climax), 1893
1 из 3

Обри Бердслей, "Кульминация" (The Climax), 1893

© Обри Бердслея, 1893
© 2019 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Right Society (ARS), New York and DACS, LondonЭнди Уорхол. Автопортрет, 1986
Энди Уорхол. Автопортрет, 1986
2 из 3
Энди Уорхол. Автопортрет, 1986
© 2019 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Right Society (ARS), New York and DACS, London
© Фото : пресс-служба Tate BritainОгюст Роден. Подготовительный слепок к скульптуре "Мыслитель"
Огюст Роден. Подготовительный слепок к скульптуре Мыслитель
3 из 3
Огюст Роден. Подготовительный слепок к скульптуре "Мыслитель"
© Фото : пресс-служба Tate Britain
1 из 3

Обри Бердслей, "Кульминация" (The Climax), 1893

© Обри Бердслея, 1893
2 из 3
Энди Уорхол. Автопортрет, 1986
© 2019 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Right Society (ARS), New York and DACS, London
3 из 3
Огюст Роден. Подготовительный слепок к скульптуре "Мыслитель"
© Фото : пресс-служба Tate Britain
Tate Modern обещает по-новому взглянуть на основоположника поп-арта Энди Уорхола (12 марта — 6 сентября), а в октябре там откроется экспозиция скульптур Огюста Родена.

Христо, коллекция Морозова. Париж — в течение года

© Христо, 1935Христо, эскиз к проекту Триумфальной арки, пресс-служба BRAFA
Христо, эскиз к проекту Триумфально арки, пресс-служба BRAFA
© Христо, 1935
Христо, эскиз к проекту Триумфальной арки, пресс-служба BRAFA
Париж умеет привлекать ценителей искусства. На этот раз для них — новый проект Христо и коллекция Морозова.
В Центре Помпиду с 18 марта по 15 июня — ретроспектива современного болгарского художника Христо и его покойной супруги Жанны-Клод. Они прославились тем, что "упаковывали" различные объекты — от пишущей машинки до здания Рейхстага. На этот раз пришел черед Триумфальной арки, которую "оденут" в полипропиленовую пленку. В таком виде ее можно будет увидеть с 19 сентября по 4 октября.
© Пресс-служба ЭрмитажаРенуар. Портрет Жанны Самари
Ренуар. Портрет Жанны Самари
© Пресс-служба Эрмитажа
Ренуар. Портрет Жанны Самари
Тоже осенью, но в фонде Louis Vuitton — выставка шедевров французской живописи из коллекции Ивана Морозова, которая поделена между Эрмитажем и ГМИИ. Прошлым летом вещи из этого собрания показывали в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, та экспозиция была консервативно-строгой. Тем интереснее сравнить ее с парижской — ожидаются существенные дополнения.
Даты еще не объявлены, но стоит за этой темой следить, чтобы успеть купить билеты, — аналогичная выставка коллекции Щукина три года назад побила все рекорды посещаемости.

Гойя. Базель — весна-лето

© Франсиско Гойя, 1800-1805Франсиско Гойя "Маха одетая", 1800-1805
Франсиско Гойя. Маха одетая, 1800-1805
© Франсиско Гойя, 1800-1805
Франсиско Гойя "Маха одетая", 1800-1805
Неожиданное решение для путешествий, но поклонникам Франсиско Гойи стоит рассмотреть швейцарский Базель, где весной и летом пройдет большая ретроспектива мастера.
В Фонде Бейелера соберут более 70 живописных работ и графику. Многое предоставит мадридский музей Прадо. Плюс произведения из небольших музеев и частных коллекций, которые в обычное время увидеть непросто.
Выставка пройдет с 17 мая по 16 августа.
Экспонат ярмарки BRAFA
27 января, 08:00Культура
Гид по арт-ярмарке, или Как начать разбираться в искусстве
500000
КультураФрансиско ГойяОгюст РоденГалерея УффициРафаэль СантиЭнди Уорхол (Андрей Вархола)ЛуврВашингтон (штат)
Рекомендуем
Академический симфонический оркестр Московской филармонии
Московская филармония откроет продажу абонементов на новый сезон
Зрительный зал
Фильм "Ялда" иранского режиссера Бакши завоевал награду "Сандэнс"
Тилли Бьюкенен со своим мужем
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
BAFTA
Британская киноакадемия вручит награды на фоне критики в свой адрес
Церковь светлого Христова Воскресенья
История, вырубленная в скалах. Чем знамениты храмы Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
Американские эксперты: "На Украину всем плевать"
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония
Российский рубли и евро
Западные эксперты спрогнозировали курс рубля
Кадр из фильма Чарли и шоколадная фабрика
СМИ: Вилли Вонку может сыграть женщина в приквеле повести Роальда Даля
Госсекретарь США Майк Помпео
Что предложил Помпео Киеву и Минску
Самолет компании Air France
Вылет рейса Париж — Москва задержали из-за драки пилотов, сообщили СМИ
Владимир Маковецкий
Необычный экспонат привел хранителя музея на скамью подсудимых
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Эрдоган рассказал об ответном ударе по сирийским военным в Идлибе
Покупатели в супермаркете
Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения
Певица NOA
Первая Эсмеральда приехала в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать народ Украины "сильным"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
13:48В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
13:46Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой
13:43В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов
13:43Чехия выделит Китаю около $435 тысяч для борьбы с коронавирусом
13:41"Магнит" приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
13:41Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане начал принимать пациентов
Лента новостейМолния