Ван Эйк, Рафаэль, Гойя. Какие "блокбастеры" покажут в музеях Европы

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Пророк в ушанке кисти Ван Эйка на алтаре XV века, Триумфальная арка в полипропилене, Рафаэль, Тернер, Гойя, Бердслей — все это можно увидеть в разных городах Европы в этом году. О том, куда поехать и что смотреть в новом выставочном сезоне, — в материале РИА Новости.
Ван Эйк. Гент — зима-весна
Выставка-блокбастер открылась в гентском Музее изящных искусств MSK — "Ван Эйк. Оптическая революция". Впервые в истории собрали половину из его сохранившихся работ. Получилось не только красиво, но и интересно — при подготовке совершили несколько научных открытий.
Бельгийцам удалось представить крупнейшую в истории экспозицию работ знаменитого фламандца: десять из примерно двух десятков его атрибутированных картин плюс произведения мастерской Ван Эйка, учеников и тех, кто вдохновлялся им. Не обошлось без копий утраченных полотен и холстов современников художника — всего свыше ста произведений.
Больше всего специалисты и посетители ждали отреставрированные панели Гентского алтаря (датируются 1432 годом). Кстати, после выставки они вернутся в собор Святого Бавона и больше не покинут его пределы.
Ян и Хуберт ван Эйки "Поклонение мистическому агнцу", 1432 г.
В процессе реставрации совершили открытие: оказалось, что примерно 400 лет все, кто приезжал посмотреть на Гентский алтарь, видели не Ван Эйка, а неплохую живопись реставраторов XVI века. Первый слой красок тогда для сохранности покрыли лаком, а потом записали примерно 70 процентов с внешней стороны и около половины с внутренней. Специалисты рассказывают, что нетронутым оставался только белый голубь, порхающий над Девой Марией.
После того как современные реставраторы изучили поверхность алтаря с помощью инфракрасного излучения, убрали грязь и восстановили краски, перед ними открылась почти новая картина — с характерными для Ван Эйка заломами тканей на одеждах и необычайно яркими оттенками.
Еще один интересный момент — сравнение фламандской и итальянской манер живописи того времени. Работы Ван Эйка, который, как считается, научил европейцев пользоваться масляными красками, вступают в диалог с произведениями коллег с Апеннинского полуострова. Среди экспонатов — картины из бельгийских музеев, музеев Ватикана, мадридского Прадо, музея Пола Гетти в Лос-Анджелесе, Национальной художественной галереи в Вашингтоне.
С последней связана почти детективная история: галерея предоставила работу, изображающую сцену Благовещения. Ранее она хранилась в Эрмитаже, но в 1930-е ее продали за рубеж.
А еще можно увидеть: "Портрет мужчины в голубом шапероне" (примерно 1430 год, из Национального музея Брукенталя в Сибиу) и две версии "Мадонны у фонтана" 1439 года из Королевского музея изящных искусств в Антверпене и 1440 года из коллекции Фрика в Нью-Йорке.
Кстати, одной выставкой дело не ограничится, ведь этот год в Бельгии проходит под лозунгом "OMG! Ван Эйк был здесь". Фраза взята из подписи на картине "Портрет четы Арнольфини" (хранится в Лондоне и не приехала в Гент). Считается, что это первое селфи в истории: Ван Эйк вписал свое отражение в зеркало, которое висит за супружеской парой. Отсюда и "оптическая революция".
В Генте также запланированы тематические события — театральные и танцевальные представления, изготовление необычных вещей (от посуды до одежды), вдохновленных творчеством мастера, и многое другое.
Выставка к 500-летию со дня смерти одного из важнейших мастеров искусства эпохи Высокого Возрождения, Рафаэля Санти, открывается в римском музее Скудерие дель Квиринале.
Это крупнейшая экспозиция Рафаэля в истории, обещают собрать более ста произведений. Акцент — на римском периоде его творчества.
На выставку привезут шедевры из собрания галереи Уффици ("Мадонна Грандука", "Донна Велата"), Лувр обещал известный "Портрет Бальдассаре Кастильоне" (друга художника, видного писателя и дипломата того времени) и еще "Автопортрет с другом". Из Прадо будет "Мадонна с розой".
Кстати, о Туманном Альбионе — здесь, как всегда, богатый выбор.
Галерея Тейт покажет ретроспективу "первого символиста", графика и декоратора Обри Бердслея (4 марта — 25 мая). Проект позиционируется как крупнейший за полвека. Более двухсот работ Бердслея, включая иллюстрации к "Саломее" Оскара Уайльда, дополнят произведениями мастеров, которые его вдохновляли. Среди них — акварели Эдварда Берн-Джонса и Гюстава Моро. В октябре в галерее представят Уильяма Тернера, картины соберут со всего мира.
Христо, эскиз к проекту Триумфальной арки, пресс-служба BRAFA
Париж умеет привлекать ценителей искусства. На этот раз для них — новый проект Христо и коллекция Морозова.
В Центре Помпиду с 18 марта по 15 июня — ретроспектива современного болгарского художника Христо и его покойной супруги Жанны-Клод. Они прославились тем, что "упаковывали" различные объекты — от пишущей машинки до здания Рейхстага. На этот раз пришел черед Триумфальной арки, которую "оденут" в полипропиленовую пленку. В таком виде ее можно будет увидеть с 19 сентября по 4 октября.
Тоже осенью, но в фонде Louis Vuitton — выставка шедевров французской живописи из коллекции Ивана Морозова, которая поделена между Эрмитажем и ГМИИ. Прошлым летом вещи из этого собрания показывали в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, та экспозиция была консервативно-строгой. Тем интереснее сравнить ее с парижской — ожидаются существенные дополнения.
Даты еще не объявлены, но стоит за этой темой следить, чтобы успеть купить билеты, — аналогичная выставка коллекции Щукина три года назад побила все рекорды посещаемости.
Неожиданное решение для путешествий, но поклонникам Франсиско Гойи стоит рассмотреть швейцарский Базель, где весной и летом пройдет большая ретроспектива мастера.
В Фонде Бейелера соберут более 70 живописных работ и графику. Многое предоставит мадридский музей Прадо. Плюс произведения из небольших музеев и частных коллекций, которые в обычное время увидеть непросто.
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