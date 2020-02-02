В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви

БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. В Подгорице проходят самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях в Черногории, сообщило сербское духовенство.

В воскресенье в Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих в защиту Сербской православной церкви от принятого в декабре закона о религиозных объединениях, который угрожает ее собственности. Крупнейший сбор произошел перед храмом Воскресенья Христова в Подгорице, куда черногорские "племена" (родовые союзы) в течение дня шли пешком с флагами и крестами из прилегающих районов. Все плато перед крупнейшим храмом страны и вокруг него заполнили люди.

"Это самое большое собрание до сих пор, большего этот храм не помнит", - заявил собравшимся протоиерей Предраг Шчепанович.

"Шествие по улицам должно пройти мирно и с достоинством. Мы должны быть готовы к любым провокациям, пойдем через центр города", - отметил он.

В воскресенье собрания верующих в поддержку СПЦ проходят во многих городах Черногории от побережья Адриатики в Баре до границы с Сербией в Биело-Поле. Как сообщал РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович, шествия и молебны собирают по четвергам и воскресеньям до 150 тысяч человек по всей стране.

Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ ранее сообщила о готовящейся проверке спорного закона в конституционном суде Черногории. Митрополит Амфилохий заявлял, что не станет вести переговоры с властями Черногории, пока спорный закон о религиозных объединениях остается в силе. Черногорский президент Мило Джуканович перед тем в очередной раз упрекнул СПЦ в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.