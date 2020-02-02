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Религия и мировоззрение
2020-02-03T10:51+0300
https://ria.ru/20200202/1564172837.html
В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564181543_0:0:2990:1682_1036x0_80_0_0_d203f32b1e9f627a9dc643dd664f4a4e.jpg
РИА Новости

В Черногории проходит самое массовое шествие в защиту Сербской церкви

22:33 02.02.2020 (обновлено: 10:51 03.02.2020)
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© РИА Новости / Даниил Африн / Перейти в фотобанкСбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
© РИА Новости / Даниил Африн
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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. В Подгорице проходят самое массовое до сих пор шествие и молебен в защиту Сербской православной церкви (СПЦ) от закона о религиозных объединениях в Черногории, сообщило сербское духовенство.
В воскресенье в Черногории проходят массовые шествия и молебны верующих в защиту Сербской православной церкви от принятого в декабре закона о религиозных объединениях, который угрожает ее собственности. Крупнейший сбор произошел перед храмом Воскресенья Христова в Подгорице, куда черногорские "племена" (родовые союзы) в течение дня шли пешком с флагами и крестами из прилегающих районов. Все плато перед крупнейшим храмом страны и вокруг него заполнили люди.
"Это самое большое собрание до сих пор, большего этот храм не помнит", - заявил собравшимся протоиерей Предраг Шчепанович.
"Шествие по улицам должно пройти мирно и с достоинством. Мы должны быть готовы к любым провокациям, пойдем через центр города", - отметил он.
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
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Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ ранее сообщила о готовящейся проверке спорного закона в конституционном суде Черногории. Митрополит Амфилохий заявлял, что не станет вести переговоры с властями Черногории, пока спорный закон о религиозных объединениях остается в силе. Черногорский президент Мило Джуканович перед тем в очередной раз упрекнул СПЦ в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияБелград (город)Подгорица (город)религияВ мире
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