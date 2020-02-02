Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии

Как сообщается на сайте, Каргин проработал в администрации президента Чувашской Республики, администрации главы Чувашии в различных должностях с 2003 по 2014 год. В должности помощника главы Чувашской Республики курировал работу по взаимодействию с органами местного самоуправления. Затем работал начальником организационно-контрольного управления, управления муниципального контроля администрации города Чебоксары. В марте 2017 года был назначен на должность первого замруководителя администрации главы Чувашии - начальника управления внутренней политики.