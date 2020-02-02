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Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
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РИА Новости

Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии

19:46 02.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗдание администрации главы Республики Чувашия в городе Чебоксары
Здание администрации главы Республики Чувашия в городе Чебоксары
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Начальник управления внутренней политики администрации Чувашии Николай Каргин назначен исполняющим обязанности руководителя администрации главы Чувашии, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики утром в пятницу, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. В тот же день два заместителя председателя кабмина Чувашии - руководитель администрации главы республики Юрий Васильев и министр финансов Светлана Енилина - были освобождены от должностей по собственному желанию.
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"Возложить временное исполнение обязанностей руководителя администрации главы Чувашской Республики на Каргина Николая Юрьевича, первого заместителя руководителя администрации главы Чувашской Республики - начальника управления внутренней политики", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале органов власти Чувашии.
Как сообщается на сайте, Каргин проработал в администрации президента Чувашской Республики, администрации главы Чувашии в различных должностях с 2003 по 2014 год. В должности помощника главы Чувашской Республики курировал работу по взаимодействию с органами местного самоуправления. Затем работал начальником организационно-контрольного управления, управления муниципального контроля администрации города Чебоксары. В марте 2017 года был назначен на должность первого замруководителя администрации главы Чувашии - начальника управления внутренней политики.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики.
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.
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