Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии

Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики утром в пятницу, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. В тот же день два заместителя председателя кабмина Чувашии - руководитель администрации главы республики Юрий Васильев и министр финансов Светлана Енилина - были освобождены от должностей по собственному желанию.
"Возложить временное исполнение обязанностей руководителя администрации главы Чувашской Республики на Каргина Николая Юрьевича, первого заместителя руководителя администрации главы Чувашской Республики - начальника управления внутренней политики", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале органов власти Чувашии.
Как сообщается на сайте, Каргин проработал в администрации президента Чувашской Республики, администрации главы Чувашии в различных должностях с 2003 по 2014 год. В должности помощника главы Чувашской Республики курировал работу по взаимодействию с органами местного самоуправления. Затем работал начальником организационно-контрольного управления, управления муниципального контроля администрации города Чебоксары. В марте 2017 года был назначен на должность первого замруководителя администрации главы Чувашии - начальника управления внутренней политики.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики.
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.