Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне

ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне.
"Спасибо всем экстренным службам, реагирующим на инцидент в Стрэтэме, который, как объявила полиция, связан с терроризмом. Мои мысли сейчас с ранеными и всеми, кого затронул инцидент", - написал Джонсон в твиттере.
Соболезнования выразил также и мэр Лондона Садик Хан, который подчеркнул, что находится в тесном контакте с полицией.
Ранее полиция сообщила, что в районе Стрэтэм на юге Лондона неизвестный напал на прохожих с ножом. Злоумышленник ликвидирован. По последним данным, ранены два человека.