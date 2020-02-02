Пушков оценил перспективы отношений России и Британии после Brexit

"Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнет еще больше равняться на США", — написал сенатор в твиттере .

России предъявили ряд претензий, в том числе по ситуации на Украине, "невыполнению решений Европейского суда по правам человека", "соблюдению прав", а также по вопросу о Крыме и расследованию крушения Boeing MH17.