Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-02T17:15+0300
https://ria.ru/20200202/1564166189.html
Пушков оценил перспективы отношений России и Британии после Brexit
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:0:3151:1772_1036x0_80_0_0_86f2fc10128666edfa4416885ad68b84.jpg
РИА Новости

Пушков оценил перспективы отношений России и Британии после Brexit

16:33 02.02.2020 (обновлено: 17:15 02.02.2020)
1901
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Улучшения отношений между Россией и Великобританией после Brexit ожидать не стоит, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнет еще больше равняться на США", — написал сенатор в твиттере.

Пушков также напомнил, что именно британская делегация была соавтором очередной антироссийской резолюции в ПАСЕ.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 16:39
Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения ЕС
России предъявили ряд претензий, в том числе по ситуации на Украине, "невыполнению решений Европейского суда по правам человека", "соблюдению прав", а также по вопросу о Крыме и расследованию крушения Boeing MH17.
Великобритания покинула Европейский союз 31 января, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
Дебора Броннерт
24 января, 16:42
Новый посол Британии рассказала, как улучшить отношения с Россией
4470038
Обсудить 4
Спортсмены и команды
Россия
Выход Британии из ЕвросоюзаСовет Федерации РФАлексей ПушковВеликобританияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Рекомендуем
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили предсказал распад Украины на пять государств
Кадры с места нападения в Лондоне
В Лондоне мужчина напал с ножом на прохожих
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас
Спикер парламента Эстонии заявил, что Тартуский договор еще действует
Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. 15 ноября 2018
Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии
Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А
NI объяснил опасность российских "Солнцепеков" для США
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Памела Андерсон
Актриса Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Турция перебрасывает танки к сирийскому Идлибу, сообщает СМИ
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М во время демонстрационного полета на аэродроме Казанского авиационного завода
Модернизированный Ту-160М совершил первый полет
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии
Столетие Тартуского мира. Эстония открывает ящик Пандоры
Певец Александр Панайотов
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Наталья Поклонская
Поклонская снялась в фотосессии в "голливудском" стиле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Моралес обратится в прокуратуру из-за похищения его документов
20:28СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
20:27Очевидец раскрыл подробности теракта в Лондоне
20:26Лавров назвал перспективные отрасли сотрудничества с Индонезией
20:22Вернувшиеся из Китая нижегородские студенты будут учиться дистанционно
20:22Дуа Липа представила на YouTube клип на песню Physical
20:18Китай пока не принял предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
20:03Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим
19:55Седьмым зараженным коронавирусом во Вьетнаме стал гражданин США
19:46Назначен и.о. руководителя администрации главы Чувашии
19:43Джонсон соболезнует пострадавшим в связи с инцидентом в Лондоне
19:37Район на юге Лондона, где произошел теракт, остается оцепленным
19:31Во Франции прошла церемония в память о Сталинградской битве
19:28Посольство выясняет, пострадали ли россияне при нападении в Лондоне
19:10В результате теракта в Лондоне пострадали два человека
18:58NI объяснил опасность российских "Солнцепеков" для США
18:57Смертельное ДТП в Москве попало на видео
18:54Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
18:33Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей
18:30Володин призвал изучить причины убыли населения в регионах
Лента новостейМолния