Пушков оценил перспективы отношений России и Британии после Brexit

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Улучшения отношений между Россией и Великобританией после Brexit ожидать не стоит, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
"Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнет еще больше равняться на США", — написал сенатор в твиттере.
Пушков также напомнил, что именно британская делегация была соавтором очередной антироссийской резолюции в ПАСЕ.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств.
Вчера, 16:39Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения ЕС
России предъявили ряд претензий, в том числе по ситуации на Украине, "невыполнению решений Европейского суда по правам человека", "соблюдению прав", а также по вопросу о Крыме и расследованию крушения Boeing MH17.
Великобритания покинула Европейский союз 31 января, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.