Жители Волгограда возложили цветы на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Жители Жители Волгограда возложили венки и цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане в честь 77-й годовщины победы в Сталинградской битве , сообщает в воскресенье пресс-служба администрации региона.

В воскресенье отмечается день победы в Сталинградской битве. По данным администрации, утром жители и гости Волгограда, представители ветеранских и общественных организаций, власти региона почтили память защитников Сталинграда, возложив цветы на Мамаевом кургане.

"Участники церемонии поднялись от подножия историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" к залу Воинской славы, где отдали дань памяти защитников Отечества. Цветы и венки на Мамаевом кургане возложили к Вечному огню, могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к малой братской могиле", - говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Сталинградской битве проходят во всех городах и районах Волгоградской области. В Волгограде в воскресенье состоятся праздничные концерты для ветеранов, тематические выставки пройдут в музеях города. Торжественный день завершится фейерверком.

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