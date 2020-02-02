Жители Волгограда возложили цветы на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 2 фев – РИА Новости. Жители Волгограда возложили венки и цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане в честь 77-й годовщины победы в Сталинградской битве, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации региона.
В воскресенье отмечается день победы в Сталинградской битве. По данным администрации, утром жители и гости Волгограда, представители ветеранских и общественных организаций, власти региона почтили память защитников Сталинграда, возложив цветы на Мамаевом кургане.
"Участники церемонии поднялись от подножия историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" к залу Воинской славы, где отдали дань памяти защитников Отечества. Цветы и венки на Мамаевом кургане возложили к Вечному огню, могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, к малой братской могиле", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что мероприятия, посвященные 77-й годовщине победы в Сталинградской битве проходят во всех городах и районах Волгоградской области. В Волгограде в воскресенье состоятся праздничные концерты для ветеранов, тематические выставки пройдут в музеях города. Торжественный день завершится фейерверком.
В возложении цветов к Вечному огню приняли участие активисты "Молодой Гвардии Единой России". Как рассказал член координационного совета движения Динар Бариев, чьи слова приводит пресс-служба МГЕР, более 100 участников провели на Мамаевом Кургане акцию: под звуки метронома простояли в тишине, держа в руках лампадки и символы Великой Отечественной войны - письма-треугольники, хлебные карточки, георгиевские ленты, гвоздики.