В Австрии отметят 75-летие восстания в концлагере Маутхаузен

Узники Аушвица: мы выжили для того, чтобы рассказать правду

Узники Аушвица: мы выжили для того, чтобы рассказать правду

В начале мая 1945 года лагерь был освобожден американскими военными. После окончательного освобождения 7 мая лагерь передали в советскую зону оккупации. Ежегодную памятную церемонию в Маутхаузене посещают тысячи человек.