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https://ria.ru/20200202/1564152299.html
В Австрии отметят 75-летие восстания в концлагере Маутхаузен
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РИА Новости

В Австрии отметят 75-летие восстания в концлагере Маутхаузен

00:25 02.02.2020 (обновлено: 17:06 02.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПамятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Памятник зверски замученному фашистами генералу Дмитрию Карбышеву на территории бывшего концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 2 фев - РИА Новости. В мемориальном комплексе Маутхаузен (Верхняя Австрия) на территории бывшего концлагеря пройдет траурная церемония, посвященная 75-летней годовщине легендарного восстания и побега советских военнопленных из концлагеря, сообщили в Фонде Александра Печерского.
В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года 419 советских офицеров из "блока смерти" концлагеря Маутхаузен совершили побег. Это восстание вошло в историю как крупнейшее во Второй мировой войне. Для поимки беглецов была организована операция "Мюльфиртельская охота на зайцев", в ходе которой силы СС с помощью местного населения выследили и уничтожили почти всех бежавших, выжить удалось лишь девяти.
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Участники памятной церемонии возложат венки. Ожидается присутствие Анны Хакль - дочери австрийской крестьянки Марии Лангталер, в феврале 1945 года укрывшей в своем доме двух советских офицеров, участников восстания и побега. Также перед участниками мероприятия выступят представитель дирекции мемориального комплекса "Концлагерь Маутхаузен", консул России в Австрии и представитель Россотрудничества. Ожидается и участие советника премьер-министра Израиля.
Концлагерь Маутхаузен был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, сразу после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он стал центром широкой системы лагерей, известной как Маутхаузен-Гузен, в которую входили 49 филиалов по всей стране. Здесь погибли тысячи советских военнопленных, в том числе Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев.
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В начале мая 1945 года лагерь был освобожден американскими военными. После окончательного освобождения 7 мая лагерь передали в советскую зону оккупации. Ежегодную памятную церемонию в Маутхаузене посещают тысячи человек.
Фонд Александра Печерского ведет активную деятельность в части увековечивания подвига советских офицеров. В результате мятежа в нацистском лагере смерти Собибор 14 октября 1943 года, организованного пленным лейтенантом Красной Армии Печерским, было уничтожено 12 эсэсовцев, сотни узников вырвались на свободу, более 50 из них дожили до конца войны. Александр Печерский и его товарищи из числа советских военнопленных после восстания присоединились к белорусским партизанским отрядам, а затем – к Красной Армии.
Крупнейшие лагеря смерти нацистской Германии
27 января, 11:36
Крупнейшие лагеря смерти нацистской Германии
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МаутхаузенАлександр ПечерскийВерхняя АвстрияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)РоссотрудничествоАвстрияВ мире
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