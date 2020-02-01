Посол Германии оставил запись в Книге гостей на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр оставил запись в Книге почетных гостей на Мамаевом кургане в Волгограде о том, что скорбит о неисчислимых убитых в Великой Отечественной войне.
Посол в субботу прибыл в Волгоград накануне празднования Дня Победы в Сталинградской битве, которое отмечается 2 февраля, возложил цветы у Вечного огня на Мамаевом кургане.
"Мы скорбим о неисчислимых павших в той войне", - оставил запись посол в Книге почетных гостей мемориала.
"Конечно, для меня волнительно находиться здесь, в совершенно особенном месте, месте скорби... Мы испытываем глубокую благодарность за то примирение, которое стало возможным, несмотря на все ужасы, принесенные национал-социалистским террором", - сказал он.
По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, в программе у немецкой делегации посещение музея-панорамы "Сталинградская битва", а также военно-мемориального кладбища в селе Россошки, где захоронены останки солдат Советской Армии, вермахта и стран, воевавших на стороне гитлеровской Германии.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.