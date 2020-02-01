В Петербурге проверяют данные о якобы избитой медиками женщине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о женщине, которую якобы избили после госпитализации в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным местных СМИ, вечером 30 января у петербурженки случился приступ эпилепсии. Ее увезли в Елизаветинскую больницу, где якобы отправили в вытрезвитель, связали, били и оскорбляли, пишут СМИ.
"Проводится проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в медицинском учреждении", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 31 января в полицию Калининского района поступило сообщение из больницы, что к врачам обратилась женщина с различными травмами.
"Со слов пациентки, травмы ей нанесли работники больницы, в которую она обращалась ранее. Также в полицию поступило заявление от супруга пострадавшей о том, что он заметил телесные повреждения у жены, забирая ее из стационара", - сказано в сообщении.