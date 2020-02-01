В Петербурге проверяют данные о якобы избитой медиками женщине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о женщине, которую якобы избили после госпитализации в Полиция проводит проверку информации о женщине, которую якобы избили после госпитализации в Петербурге , сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным местных СМИ, вечером 30 января у петербурженки случился приступ эпилепсии. Ее увезли в Елизаветинскую больницу, где якобы отправили в вытрезвитель, связали, били и оскорбляли, пишут СМИ.

"Проводится проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в медицинском учреждении", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 31 января в полицию Калининского района поступило сообщение из больницы, что к врачам обратилась женщина с различными травмами.