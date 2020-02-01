Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T13:14+0300
https://ria.ru/20200201/1564139604.html
Эксперт не советует лечить коронавирус лекарством китайской медицины
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563961557_0:1:1440:811_1036x0_80_0_0_fcf09d3e11ebc4e38c59d59c60b2ee45.jpg
РИА Новости

Эксперт не советует лечить коронавирус лекарством китайской медицины

13:14 01.02.2020
14819
© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Член группы экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая Чжан Вэй не рекомендовал самостоятельно принимать лекарство Shuanghuanglian для профилактики коронавируса и заявил, что ни одно лекарство сейчас не имеет доказанного эффекта в этой сфере, сообщает издание Paper.
В пятницу китайские СМИ писали о том, что, по данным ученых из шанхайского фармакологического института китайской академии наук и института вирусологии Уханя, лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian может сдерживать коронавирус. После этого препарат стали нарасхват покупать по всей стране, люди стояли в очередях ночью. Аптеки начали продавать не более пяти упаковок одному человеку.
Коронавирус
31 января, 00:24
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
"Сейчас группа экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая не рекомендует принимать никакие лекарственные препараты в качестве профилактики от коронавируса, потому что сейчас еще нет такого средства, которое точно могло бы предотвратить заражение коронавирусом нового типа", - заявил Чжан Вэй.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
442300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Рекомендуем
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Ученые нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Китай призвал не создавать панику из-за коронавируса
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Водитель скорой помощи в защитном костюме в Испании
Испанские врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом туриста
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Девушка надевает защитную маску
В Москве коронавирус не подтвердился у восьми человек
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Уханя
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В КНР пока не знают, передается ли коронавирус плоду при беременности
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%
Пассажирки в масках в аэропорту
В США зафиксировали восьмой случай заражения коронавирусом
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
Лента новостейМолния