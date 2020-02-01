Эксперт не советует лечить коронавирус лекарством китайской медицины

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Член группы экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая Чжан Вэй не рекомендовал самостоятельно принимать лекарство Shuanghuanglian для профилактики коронавируса и заявил, что ни одно лекарство сейчас не имеет доказанного эффекта в этой сфере, сообщает издание Paper.
В пятницу китайские СМИ писали о том, что, по данным ученых из шанхайского фармакологического института китайской академии наук и института вирусологии Уханя, лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian может сдерживать коронавирус. После этого препарат стали нарасхват покупать по всей стране, люди стояли в очередях ночью. Аптеки начали продавать не более пяти упаковок одному человеку.
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"Сейчас группа экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая не рекомендует принимать никакие лекарственные препараты в качестве профилактики от коронавируса, потому что сейчас еще нет такого средства, которое точно могло бы предотвратить заражение коронавирусом нового типа", - заявил Чжан Вэй.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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