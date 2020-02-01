Эксперт не советует лечить коронавирус лекарством китайской медицины

"Сейчас группа экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая не рекомендует принимать никакие лекарственные препараты в качестве профилактики от коронавируса, потому что сейчас еще нет такого средства, которое точно могло бы предотвратить заражение коронавирусом нового типа", - заявил Чжан Вэй.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.