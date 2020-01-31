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РИА Наука
2020-01-31T20:12+0300
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Ученые нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
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РИА Новости

Ученые нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

19:01 31.01.2020 (обновлено: 20:12 31.01.2020)
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© REUTERS / China DailyВрач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ученые из шанхайского фармакологического института китайской академии наук и института вирусологии Уханя обнаружили, что лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус, передает агентство Синьхуа.
В состав препарата входит японская жимолость, шлемник байкальский и форсайтия повислая. В китайской медицине считается, что эти три вещества помогают устранить жар, вывести токсины, очистить человека снаружи и изнутри. Согласно современным исследованиям, Shuanghuanglian Koufuye обладает широкими противовирусными и антибактериальными свойствами, а также повышает иммунную функцию организма.
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В 2003 году исследователи шанхайского фармакологического института обнаружили, что Shuanghuanglian Koufuye может бороться с атипичной пневмонией. После этого они более 10 лет продолжали изучать эффективность препарата в борьбе с рядом вирусов гриппа (H7N9, H1N1, H5N1), тяжелым острым респираторным синдромом и ближневосточным респираторным синдромом. Во всех случаях он показал очевидный противовирусный эффект.
Сейчас проводятся клинические испытания лекарства.
Позже государственный комитет здравоохранения и государственное управление по делам традиционной китайской медицины опубликовали название еще одного лекарства, эффективного против коронавируса. Это Huoxiangzhengqi koufuye.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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РИА НаукаРаспространение нового коронавирусакоронавирусыКитайУханьВ мире
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