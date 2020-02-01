В СФ оценили слова Зеленского об участии США в "возвращении" Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что Украине не стоит рассчитывать на помощь США в "возвращении" Крыма, приглашать американцев – самообман, а вместо этого надо привлечь здравые силы и признать исторический выбор крымчан.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и "деоккупации Крыма" благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из госдепа.
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"Им стоит привлечь к этому вопросу все здравые силы украинского сообщества, которые еще не оторвались полностью от своих корней, и признать очевидный факт, согласившись с тем, что Крым находится в составе России и подвести под это серьезную правовую и историческую базу. Объяснить своим гражданам, что Крым – это историческая и законная часть России, и начать выстраивать отношения, исходя из этого. Другого пути у киевских властей нет".
По его мнению, подобные заявления Зеленского – это путь в никуда и повторение того, что говорил его предшественник Петр Порошенко.
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"Приглашать американцев – это самообман. Просто уже неприятно слушать все это. Пора Зеленскому прекратить делать разные глупые заявления. Пока граждане Украины ему еще верят, но придет время, и они разочаруются. США способны были только устроить конфликт на Украине, организовать майдан, подогревать конфликт между Украиной и Россией", - сказал сенатор.