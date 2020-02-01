В СФ оценили слова Зеленского об участии США в "возвращении" Крыма

"Им стоит привлечь к этому вопросу все здравые силы украинского сообщества, которые еще не оторвались полностью от своих корней, и признать очевидный факт, согласившись с тем, что Крым находится в составе России и подвести под это серьезную правовую и историческую базу. Объяснить своим гражданам, что Крым – это историческая и законная часть России, и начать выстраивать отношения, исходя из этого. Другого пути у киевских властей нет".