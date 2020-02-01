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Швеция надеется на сотрудничество с Россией в разрешении конфликтов
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РИА Новости

Швеция надеется на сотрудничество с Россией в разрешении конфликтов

10:16 01.02.2020 (обновлено: 10:32 01.02.2020)
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© Swedish Ministry for Foreign AffairsЗдание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции
© Swedish Ministry for Foreign Affairs
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 1 фев - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде надеется, что Россия будет важным партнером в урегулировании международных конфликтов, об этом она заявила в интервью РИА Новости.
Линде 4 февраля по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетит Москву с рабочим визитом.
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Она рассчитывает обсудить с Лавровым не только региональное сотрудничество, но и международную повестку, в частности, ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, в регионе Персидского залива, а также план по урегулированию между Израилем и Палестиной, предложенный президентом США Дональдом Трампом.
"По всем этим вопросам мы ожидаем, что Россия будет главным партнером по усилиям по разработке пути к достижению мирного соглашения и (будет) тесно сотрудничать с другими странами", - заявила министр.
Читайте полный текст интервью>>
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Анн Линде (МИД Швеции)Сергей ЛавровШвецияРоссияПолитика
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