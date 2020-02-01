Швеция надеется на сотрудничество с Россией в разрешении конфликтов

Она рассчитывает обсудить с Лавровым не только региональное сотрудничество, но и международную повестку, в частности, ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, в регионе Персидского залива, а также план по урегулированию между Израилем и Палестиной, предложенный президентом США Дональдом Трампом.