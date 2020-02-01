Швеция надеется на сотрудничество с Россией в разрешении конфликтов

Линде 4 февраля по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетит Москву с рабочим визитом.
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Она рассчитывает обсудить с Лавровым не только региональное сотрудничество, но и международную повестку, в частности, ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, в регионе Персидского залива, а также план по урегулированию между Израилем и Палестиной, предложенный президентом США Дональдом Трампом.
"По всем этим вопросам мы ожидаем, что Россия будет главным партнером по усилиям по разработке пути к достижению мирного соглашения и (будет) тесно сотрудничать с другими странами", - заявила министр.