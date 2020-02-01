Анн Линде: Ближнему Востоку нужен свой "Евросоюз"

Перед визитом в Москву 4 февраля глава МИД Швеции Анн Линде обсудила с РИА Новости потенциал российско-шведских отношений в сфере бизнеса, рассказала, какой механизм, по ее мнению, мог бы помочь снизить напряженность на Ближнем Востоке, и собирается ли Стокгольм снова принимать переговоры США и КНДР.

— Какие вопросы вы намерены обсудить в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время визита в Москву? Какие у вас ожидания от этой встречи?

— Я с нетерпением жду визита в Москву. Мне бы хотелось иметь хорошие близкие отношения с моим российским коллегой. Вопросы, которые мы будем обсуждать: ситуация в районе Балтийского моря, которая важна для безопасности, вопросы, в которых у нас есть общие интересы, такие как климат. Швеция и Россия успешно работают вместе в Арктическом совете и Совете Баренцева моря. Также мы будем обсуждать торговлю.

Мы будем обсуждать различные международные конфликты, которые сейчас на повестке. Но, конечно, мы будем говорить и о тех вопросах, в которых мы не соглашаемся, таких как права человека, конфликт на Украине. Конечно же, я буду говорить о нашей феминистической международной политике. Существует интерес к равным правам в России, недавно мы проводили успешный семинар в посольстве Швеции в Москве, в котором принимали участие представители Государственной думы.

Конечно же, я подниму вопрос о ситуации с Раулем Валленбергом. Недавно было опубликовано открытое письмо от его родственников ко мне с просьбой обратиться к властям России.

— Вы упомянули международные конфликты, которые будут обсуждаться в ходе встречи. По вашему мнению, в каких аспектах Россия и европейские страны могли бы наиболее эффективно сотрудничать?

— Сейчас на повестке в первую очередь ситуация в Ливии Йемене , регионе Персидского залива. Мы обсудим также план по урегулированию на Ближнем Востоке, предложенный президентом Трампом. Конечно же, важно обсуждать ситуацию в Сирии . По всем этим вопросам мы ожидаем, что Россия будет главным партнером на пути к достижению мирного соглашения и будет тесно сотрудничать с другими странами. Например, сейчас очень важно, чтобы спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен получил поддержку в своих попытках создать новую конституцию Сирии. Я встречалась с ним около полутора недель назад, и я знаю, что существует много проблем, для решения которых необходима поддержка международного сообщества.

— В 2021 году Швеция займет пост председателя ОБСЕ. На ваш взгляд, какие усилия организация должна предпринять для урегулирования конфликтов в регионе? В частности, как вы видите следующие шаги ОБСЕ относительно ситуации на Украине?

— Мы очень гордимся тем, что нам предоставлена честь стать председателем ОБСЕ. Это, конечно, большая ответственность, потому что сейчас существует ряд конфликтов в Европе: Украина, Нагорный Карабах, Грузия, Приднестровье. Мы будем продолжать настаивать, чтобы Россия выполняла Минские соглашения (Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений по урегулированию. – Прим. ред.). Как мы и говорили ранее, мы считаем, что аннексия Крыма ( Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. – Прим. ред.) и агрессия на востоке Украины (Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. – Прим. ред.) противоречат международному законодательству. ОБСЕ в настоящее время уже присутствует на Востоке Украины, и, конечно, я надеюсь, что организация сможет внести свой вклад в урегулирование ситуации.

— Этот будет уже не первый ваш визит в Россию…

— Да, первый раз я посетила Россию в 1994 году. У меня были очень дружеские отношения с Борисом Немцовым , мы вместе организовывали семинар. Конечно, во время визита в Москву, я почту его память.

— Во время последнего визита вы посетили XXIII Петербургский международный экономический форум. Как вы оцениваете отношения и перспективы для российского и шведского бизнеса?

— У России и Швеции хорошие отношения в сфере бизнеса. Что для нас сейчас важно — кто с российской стороны возглавит межправительственный Российско-шведский Наблюдательный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству. После перестановок в российском правительстве сопредседатель с российской стороны — бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова, больше не входит в новый кабинет министров. Я надеюсь, что министр торговли (Денис) Мантуров займет этот пост. Глава министерства торговли — тот человек, который важен для нас. У нас всегда было очень тесное и конструктивное сотрудничество, и я надеюсь, что оно продолжится. Существует большой потенциал для расширения торговли между Россией и Швецией.

— В контексте обсуждения экономических отношений между Швецией и Россией хочется затронуть экономические санкции, введенные ЕС. Не кажется ли вам, что существует необходимость их пересмотра?

— Санкции вводятся как знак несогласия с определенными действиями, которые противоречат международному законодательству. Пока есть причина для санкций, санкции будут действовать. Они будут действовать до выполнения Россией Минского соглашения (Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. – Прим. ред.).

— Еще один вопрос, вызывающий напряжение между Москвой и Стокгольмом — ситуации, когда шведские или российские самолеты приближаются к границам другой страны. Российская сторона предлагала создать рабочую экспертную группу для разрешения этих ситуаций. Есть ли заинтересованность со шведской стороны?

— Мы полагаем, что существующего сейчас регулирования достаточно.

— Возвращаясь к международной повестке. С начала января мы можем наблюдать рост напряженности межу США и Ираном. На ваш взгляд, какие шаги должны быть предприняты, чтобы снизить напряженность в регионе и сохранить ядерную сделку?

— Для нас соглашение с Ираном имеет огромное значение, и мы сожалеем, что США решили выйти из него. Это было, возможно, одно из самых важных соглашений, действующих в регионе, гарантирующих, что Иран остановит разработку ядерного оружия. И это соглашение работало. Было несколько инспекций МАГАТЭ, они подтверждали, что Иран выполняет все условия, страны-участницы это тоже видели. Но сейчас Иран в пять шагов так или иначе вышел из соглашения, хотя пока и не сделал последний шаг. И я думаю, что возвращение Ирана к соглашению — один из самых важных пунктов. И, конечно, это было бы намного проще, если бы США решили вернуться к соглашению.

Кроме этого, я думаю, что очень важно, чтобы существовали региональные организации на Ближнем Востоке. Например, там нет организации подобной Европейскому союзу или Африканскому союзу. Нет механизма, чтобы министры иностранных дел стран региона могли быстро собраться и обсудить ситуацию. Это могло бы помочь снизить напряжение, которое постоянно растет. Если бы такой союз мог быть создан, это стало бы важным шагом для построения более доверительных отношений.

Мне кажется это важно, чтобы США и Иран продолжали диалог, поскольку военное решение — это не вариант. И мы можем наблюдать эскалацию, которая произошла недавно на территории Ирака. Произошло то, что затронуло и нас тоже. Это была ошибка в расчетах, человеческий фактор, который привел к тому, что гражданский самолет был сбит, 176 человек погибли, среди них 17 из Швеции.

— Каких шаговых вы ожидаете со стороны Ирана по ситуации вокруг украинского Boeing? Как проходит расследование?

— Сразу после катастрофы пять стран, которые оказались затронуты, начали сотрудничать. Через три дня отрицания Иран признал ответственность, стали сотрудничать, пригласил наших экспертов для расшифровки черных ящиков. Мы по-прежнему требуем прозрачного расследования, выплаты компенсации родственникам погибших. Но сейчас мы видим, что Иран готов сотрудничать, хоть и после трех дней отрицания.

— В октябре прошлого года в Стокгольме прошли рабочие переговоры представителей США и КНДР. Переговоры завершились неудачно, по крайней мере такова была оценка северокорейской стороны. Поддерживаете ли вы контакт со сторонами по вопросу возможного возобновления переговоров в Стокгольме?