В Кемерово задержали преступника, сбежавшего из суда в Новокузнецке

"Сегодня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Новокузнецку при поддержке полицейского спецназа задержали Андрея Федорова, сбежавшего из здания суда. Полицейские получили информацию, что осужденный находится в подъезде одного из домов в Центральном районе города Новокузнецка, где впоследствии он и был обнаружен", – говорится в сообщении.