В Кемерово задержали преступника, сбежавшего из суда в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали преступника, сбежавшего из суда в Новокузнецке после оглашения приговора, в подъезде одного из домов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что жителя Междуреченска Кемеровской области Андрея Федорова, осужденного за грабеж на 15 лет, после оглашения приговора вывели в туалет, там он несколько раз ударил кулаком по лицу сопровождавшего его конвоира, забрал у него ключи и скрылся через конвоирскую дверь. Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 318 УКРФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти), на сбежавшего разосланы ориентировки. Прокуратура области по данному факту организовала проверку и взяла расследование уголовного дела под свой контроль.
"Сегодня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Новокузнецку при поддержке полицейского спецназа задержали Андрея Федорова, сбежавшего из здания суда. Полицейские получили информацию, что осужденный находится в подъезде одного из домов в Центральном районе города Новокузнецка, где впоследствии он и был обнаружен", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, беглец успел сменить одежду и был не похож на свое изображение на фото.
Руководством регионального главка МВД по данному факту назначена служебная проверка, также было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи" и передано в производство в СУ СК РФ по Кемеровской области.
Отмечается, что в настоящее время следователь допрашивает задержанного. В ближайшее время будет проведена очная ставка между ним и потерпевшим сотрудником полиции. Расследование уголовного дела продолжается.
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