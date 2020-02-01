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Культура
2020-02-01T13:02+0300
https://ria.ru/20200201/1564134199.html
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу
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РИА Новости

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу

08:34 01.02.2020 (обновлено: 13:02 01.02.2020)
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© AP Photo / Mark Lennihan Стивен Кинг
 Стивен Кинг
© AP Photo / Mark Lennihan
Стивен Кинг. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных.

"Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей", — написал он в Twitter.

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Facebook не раз оказывалась в центре скандалов. Так, весной 2018 года выяснилось, что она передала данные 87 миллионов пользователей, в основном американцев, компании Cambridge Analytica. Конгресс США и некоторые другие ведомства начали по этому поводу расследования.
В апреле прошлого года власти Канады пригрозили Facebook судебным иском за нарушение местных законов о конфиденциальности и недостаток мер по защите частной информации пользователей. А в октябре британское Управление уполномоченного по информации обязало Facebook выплатить 500 тысяч фунтов в рамках дела о защите данных. Речь шла о том, что соцсеть с 2007 по 2014 год некорректно обрабатывала персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений. Однако компания не признала себя ответственной за эти нарушения.
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В декабре британский сайт Comparitech, специализирующийся на вопросах компьютерной безопасности, сообщил, что база с данными более чем 267 миллионов пользователей Facebook в течение недели была доступна для скачивания на одном из хакерских форумов. В основном это были данные американцев, в том числе идентификаторы, номера телефонов и полные имена. Киберпреступники могли воспользоваться такой информацией для массовых рассылок СМС-спама и фишинговых кампаний.
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КультураСтивен КингСШАFacebook, Inc.Технологии
Популярные комментарии
Молодец Стивен. Facebook -это огромная всемирная плевательница.
1 февраля, 09:01
николай агнин
8000001
Ой-вей! Цукерберг в отчаянии.
1 февраля, 08:42
Naum Vygodsky
52700016
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