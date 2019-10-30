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РИА Новости

Facebook в Великобритании выплатит 500 тысяч фунтов по делу о защите данных

14:22 30.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНадписи Facebook
Надписи Facebook
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Надписи Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Соцсеть Facebook выплатит наложенный британским регулятором штраф в 500 тысяч фунтов в рамках дела о защите данных, но не считает себя ответственной за нарушения, говорится в сообщении британского Управления уполномоченного по информации (The UK Information Commissioner's Office, ICO).
"Стороны пришли к соглашению... Facebook согласилась выплатить 500 тысяч фунтов в качестве штрафа", - говорится в сообщении. Вместе с тем регулятор уточняет, что компания не признала себя ответственной за нарушения.
Штраф будет выплачен в консолидированный фонд министерства финансов страны. По мнению ведомства, соглашение отвечает интересам британских пользователей соцсети. ICO и Facebook привержены продолжать работу по соблюдению законодательства о защите данных.
ICO 25 октября наложило штраф на Facebook в размере 500 тысяч фунтов стерлингов за серьезное нарушение закона о защите данных. Согласно расследованию ведомства, Facebook в период с 2007 по 2014 годы некорректно обрабатывал персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений. В результате этого компания GSR получила незаконный доступ к данным 87 миллионов человек без их ведома, в том числе к данным одного миллиона жителей Великобритании. Впоследствии эта информация была использована компанией Cambridge Analytica, считают в ICO.
Логотип Facebook
22 октября, 09:44Сказано в эфире
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Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.
Компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, в прошлом году оказалась в центре скандала. Как писала New York Times, британская компания незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов.
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