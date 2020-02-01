Завершается подача заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подача заявлений на участие в Едином государственном экзамене в 2020 году завершается в субботу, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября).
Как напомнили в Рособрнадзоре, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут сдать их в резервные дни.
Обучающиеся экстерны, а также обучающиеся по образовательным программам среднего профобразования, не имеющие среднего общего образования, а также ученики иностранных школ могут, по желанию, сдать экзамен в досрочный период.
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В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые планируется сдавать. При этом можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Выпускники этого года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня.
Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы тем, кто собирается поступать в вуз. Перед подачей заявления следует ознакомиться с информацией о необходимых для поступления предметах на сайтах выбранных вузов.
Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участники ЕГЭ подают заявление с указанием сроков участия в ЕГЭ в государственную экзаменационную комиссию.
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ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения школьного аттестата являются экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы участники сдают по выбору. Кроме того, с 2015 года, чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускник школы должен успешно написать итоговое сочинение.
Несмотря на почти 20-летнюю историю ЕГЭ - эксперимент по введению единого государственного экзамена был запущен постановлением правительства от 16 февраля 2001 года - отношение к нему остается неоднозначным, регулярно появляются предложения по отмене ЕГЭ, внесению в него изменений. В Госдуме звучали предложения об отказе от ЕГЭ как вступительного экзамена в вузы и разработке законопроекта о психологической поддержке школьников, сдающих ЕГЭ. Как заявлял ректор МГУ имени М.В Ломоносова Виктор Садовничий, Единый государственный экзамен стал неким социальным лифтом, однако этот лифт не может вместить в себя всю широту образования.
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