Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации

НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Казахстан рассчитывает на сотрудничество с РФ в сфере цифровизации, сообщил в субботу президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Я знаю, что вы приняли участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС, тема форума была очень важной - цифровизация, искусственный интеллект. Это как раз то, чем мы занимаемся здесь, в Казахстане, нам известно, что именно в этой области очень обширный опыт, поэтому рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере", - сказал Токаев на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.