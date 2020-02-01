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Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации
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РИА Новости

Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации

07:55 01.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Казахстан рассчитывает на сотрудничество с РФ в сфере цифровизации, сообщил в субботу президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Я знаю, что вы приняли участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС, тема форума была очень важной - цифровизация, искусственный интеллект. Это как раз то, чем мы занимаемся здесь, в Казахстане, нам известно, что именно в этой области очень обширный опыт, поэтому рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере", - сказал Токаев на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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07:57В Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом
07:55Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации
07:51КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий
07:43Токаев поздравил Мишустина с назначением на должность премьера
07:38Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
07:35Президент Казахстана оценил визит Мишустина
07:32Египет, Судан и Эфиопия подпишут соглашение по плотине в конце февраля
07:31Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России
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