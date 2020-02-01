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Президент Казахстана оценил визит Мишустина
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РИА Новости

Президент Казахстана оценил визит Мишустина

07:35 01.02.2020
167
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что визит главы правительства РФ Михаила Мишустина имеет практическое и символическое значение для развития сотрудничества между Казахстаном и РФ в рамках ЕАЭС.
"Свой первый зарубежный визит в качестве председателя правительства вы совершаете в Казахстан, в этом мы видим символическое значение и практическое значение с точки зрения развития нашего стратегического сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС", - сказал Токаев на встрече с Мишустиным.
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Касым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзМихаил МишустинРоссияКазахстанВ мире
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