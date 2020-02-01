Президент Казахстана оценил визит Мишустина

НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что визит главы правительства РФ Михаила Мишустина имеет практическое и символическое значение для развития сотрудничества между Казахстаном и РФ в рамках ЕАЭС.
"Свой первый зарубежный визит в качестве председателя правительства вы совершаете в Казахстан, в этом мы видим символическое значение и практическое значение с точки зрения развития нашего стратегического сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС", - сказал Токаев на встрече с Мишустиным.