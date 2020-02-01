Brexit разрушает "мечту" о Евросоюзе, заявил Косачев

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выход Лондона из ЕС разрушает "европейскую мечту" о лучшей жизни в рамках союза, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Великобритания в пятницу вечером покинет Европейский союз , завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начнется переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

"То, о чем давно грезили сторонники выхода Великобритании из Евросоюза, наконец свершилось - в 11 вечера по Гринвичу, в полночь по Брюсселю или в 2 часа ночи по Москве Brexit состоится", - написал сенатор в Facebook

По его мнению, несомненно, это успех сторонников независимости Британии, в который, на самом деле, мало кто верил. Сначала говорили, что это лишь элемент торга с Брюсселем, хотя Лондон и так выбил себе массу преференций и привилегий. Затем были сомнения в том, что идею поддержат сами подданные британской короны, добавил он. "Наконец, Евросоюз всячески намекал, что выход из тесных "еврообъятий" может оказаться посложнее, чем вход. И уж точно это недешевое удовольствие, как, впрочем, в принципе сам суверенитет в нынешнем мире", - отметил парламентарий.

Но прежде чем говорить о прямых последствиях нынешнего события, которых пока не так много, ведь до конца года будет переходный период, нужно отметить, возможно, самый главный эффект – психологический, написал сенатор. "Для гордых бритов это, несомненно, ощущение независимости от чьего-либо диктата, то есть сама необходимость подчиняться общим правилам наравне с кем-то еще. Но не будем забывать и про другую сторону - Евросоюз, а также всех тех, кто в него стремится", - пояснил законодатель.

Европейский проект представляют как союз свободных и независимых государств, изначально подаваемый как некая ойкумена (освоенная земля) для любого европейского государства. Некий отдельно взятый "конец истории", вожделенная цель для любого народа, достичь которой можно только путем бесконечных "экзаменов", "реформ" без малейшей гарантии быть взятыми в ЕС, и исполнения прочих предписаний "сверхчеловеков" из Брюсселя, отметил парламентарий.

"Во всяком случае в этом и была "мягкая сила" Евросоюза с весьма жесткими последствиями: ради этого происходят госперевороты, убивают людей, зачищают информационное и политическое пространство, ссорятся с вековыми партнерами и ломают экономику", - подчеркнул он.

"И вот в одночасье все это вдруг ставится под сомнение: если раньше вхождение в ЕС считалось воплощением "многовекового стремления" очередного народа к независимости, то Британия одним махом опровергла этот тезис. Или ЕС, или независимость, читай - суверенитет и право самим распоряжаться своей судьбой и кривизной своих огурцов - вот что значит "брекзит" в переводе на общечеловеческий", - написал Косачев.

И это, по его словам, несомненно, удар по европейской мечте и по "мягкой силе" ЕС. "Хотя понятно, что вечно дотационные постсоциалистические государства пока и думать не думают о выходе из комфортного союза, где за них все решают "старшие братья" в Брюсселе. Однако прецедент создан, и он опасен именно как прецедент", - отметил политик

Помимо психологического эффекта, есть и прямые потери для ЕС – от численных (66 миллионов жителей) до экономических – уйдет важный "донор" и 15% общего ВВП, добавил он. "Политически также будут немедленные перемены – британцы выйдут из всех структур Евросоюза, исчезнут флаги, Европарламент покинут 73 депутата, включая 29 депутатов от Партии "брекзита", - напомнил законодатель.