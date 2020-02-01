Лобода озадачила подписчиков снимком с "исчезнувшим" человеком

На снимке артистка стоит на солнечном пляже и закрывает глаза рукой. Рядом с ней из ниоткуда падает человеческая тень, однако самого человека на фото нет.

В публикации Лобода спросила у поклонников: "что на картинке не так?", в комментариях пользователи Сети попытались отгадать, что она могла иметь в виду. Так, большинство из них поняли, что на фотографии тень человека, которого "стерли" со снимка".