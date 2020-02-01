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2020-02-01T04:29+0300
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Лобода озадачила подписчиков снимком с "исчезнувшим" человеком
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РИА Новости

Лобода озадачила подписчиков снимком с "исчезнувшим" человеком

04:29 01.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Светлана Лобода . Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Певица Светлана Лобода озадачила подписчиков в инстаграме фотографией с "исчезнувшим" человеком, от которого осталась только тень.
На снимке артистка стоит на солнечном пляже и закрывает глаза рукой. Рядом с ней из ниоткуда падает человеческая тень, однако самого человека на фото нет.
В публикации Лобода спросила у поклонников: "что на картинке не так?", в комментариях пользователи Сети попытались отгадать, что она могла иметь в виду. Так, большинство из них поняли, что на фотографии тень человека, которого "стерли" со снимка".
"Следы видно на песке и тень человека, а самого человека на фото — нет", — написала @katerinka_ibatullinka.
"Человек-невидимка, который отбрасывает тень", — добавил @taimen51.
"Загадочная тень… остается только гадать", — отметила @lo_yuliya_lo.
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Некоторым из комментаторов и вовсе показалось, что на фото не тень, а лыжи.
Также юзеры предположили, кого именно стерли с опубликованного снимка. Большинство из них посчитали, что это мог быть немецкий певец Тилль Линдеманн, с которым в конце ноября Лобода выпустила совместный клип на песню Frau & Mann. Другие же подумали, что артистка "затерла" свою дочь, а кто-то даже принял исчезнувшего человека за фотографа, несмотря на то, что автор снимка стоял с противоположной стороны.
Ранее Лобода уже вводила подписчиков в заблуждение своими фотографиями. В декабре она опубликовала обложку песни "Новый Рим", на которой пользователям Сети показалось, что у певицы есть "шестой" палец на ноге.
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МузыкаШоу-бизнесИнстаграмТилль ЛиндеманнСветлана ЛободаФотографияТехнологии
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