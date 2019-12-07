В Сети обсуждают фотографию Лободы с "шестью" пальцами на ноге

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 5 Дек 2019 в 1:48 PST

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На фотографии артистка держит руками правую ногу. Некоторые комментаторы рассказали, что им удалось рассмотреть "шестой" палец.

Однако другие пользователи принялись переубеждать тех, кто увидел "лишний" палец на ноге певицы.