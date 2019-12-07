В Сети обсуждают фотографию Лободы с "шестью" пальцами на ноге

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают пост певицы Светланы Лободы в инстаграме, которая опубликовала обложку песни "Новый Рим".
На фотографии артистка держит руками правую ногу. Некоторые комментаторы рассказали, что им удалось рассмотреть "шестой" палец.
"Шесть пальцев", – обратила внимание elviraaleksandrovna18.
"Я тоже заметила", – согласилась mitya_svetamitina.
"Думала, зрение совсем меня подводит. А, нет, все верно – шесть", – решила egorova_k.
Однако другие пользователи принялись переубеждать тех, кто увидел "лишний" палец на ноге певицы.
"Все-таки подводит зрение... Там четко видно, что это стопа, просто такое строение ноги анатомическое", – отреагировала lilu___19.
"Пальцев пять, смотрите внимательно, последнее это не палец, сами так ногу выверните и увидите", – поддержал alexxkogan.
"Думаю это специально, чтобы были комментарии", – предположила tatka_______.
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