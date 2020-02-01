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Религия и мировоззрение
2020-02-01T04:23+0300
https://ria.ru/20200201/1564132027.html
РПЦ отмечает 11-летие интронизации патриарха Кирилла
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/53/1550245334_0:393:2898:2023_1036x0_80_0_0_9e0af8a27faaebca9351931c42054f9c.jpg
РИА Новости

РПЦ отмечает 11-летие интронизации патриарха Кирилла

04:23 01.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Русская православная церковь в субботу, 1 февраля, отмечает 11-летие избрания патриарха Московского и всея Руси Кирилла на патриарший престол.
"Первого февраля 2020 года, в 11-ю годовщину интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя его святейшеством будет совершена Божественная литургия", - сообщает пресс-служба предстоятеля.
День интронизации предстоятеля по традиции ежегодно отмечается Русской православной церковью как большой праздник. Патриарх в это утро по традиции совершает праздничное богослужение в главном храме России, в котором участвуют многочисленные иерархи и священнослужители.
После литургии проходит церемония поздравления первосвятителя, во время которой обычно говорится и об итогах развития церковной жизни с момента его вступления на престол, и о будущем.
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"Интронизация, или настолование, - это торжественное чинопоследование, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. Интронизация совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в одежды согласно сану и "посаждением" его двумя старейшими иерархами на патриарший трон в алтаре кафедрального собора", - пояснили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

Биография патриарха

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника.
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В старших классах он совмещал учебу в средней школе с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции. В 1969 году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию.
В 1989 году архиепископ Кирилл был назначен председателем отдела внешних церковных связей и постоянным членом Синода по должности. В сан митрополита он был возведен в 1991 году.
На экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря патриарха Алексия II митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран местоблюстителем патриаршего престола.
Поместный собор 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на патриарший престол.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссия
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