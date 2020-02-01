РПЦ отмечает 11-летие интронизации патриарха Кирилла

"Первого февраля 2020 года, в 11-ю годовщину интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя его святейшеством будет совершена Божественная литургия", - сообщает пресс-служба предстоятеля.

День интронизации предстоятеля по традиции ежегодно отмечается Русской православной церковью как большой праздник. Патриарх в это утро по традиции совершает праздничное богослужение в главном храме России , в котором участвуют многочисленные иерархи и священнослужители.

После литургии проходит церемония поздравления первосвятителя, во время которой обычно говорится и об итогах развития церковной жизни с момента его вступления на престол, и о будущем.

"Интронизация, или настолование, - это торжественное чинопоследование, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. Интронизация совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в одежды согласно сану и "посаждением" его двумя старейшими иерархами на патриарший трон в алтаре кафедрального собора", - пояснили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

Биография патриарха

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника.

В старших классах он совмещал учебу в средней школе с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции. В 1969 году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию.

В 1989 году архиепископ Кирилл был назначен председателем отдела внешних церковных связей и постоянным членом Синода по должности. В сан митрополита он был возведен в 1991 году.

На экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря патриарха Алексия II митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран местоблюстителем патриаршего престола.