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В СФ предположили улучшение отношений России и Британии после Brexit
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РИА Новости

В СФ предположили улучшение отношений России и Британии после Brexit

03:36 01.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. После выхода Великобритании из ЕС, в перспективе, отношения между Москвой и Лондоном могут улучшиться, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начнется переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
"Чем все обернется для России? Большинство экспертов склоняется к тому, что двусторонние отношения вряд ли улучшатся, поскольку и в евроструктурах британцы традиционно были в числе наших жестких критиков, особенно после инцидента со Скрипалями. А уж теперь и подавно Лондон примет более жесткие меры к России даже по сравнению с Брюссельскими, полагают они", - написал Косачев в Facebook в субботу.
"Однако я бы не спешил с однозначными прогнозами, особенно вдолгую. Да, наши отношения сейчас на одной из самых низших точек в истории. И вряд ли пока есть точки опоры для их улучшения. Но несколько моментов для осмысления есть", - отметил парламентарий.
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Так, России проще строить отношения именно с суверенными государствами. Которым не нужно постоянно подчиняться общей дисциплине, считает Косачев. "Российско-британские связи могут и провалиться после Brexit, но однажды они точно так же могут стать и более лучшими, чем с Америкой или Евросоюзом. Просто потому, что Британия будет руководствоваться при их построении преимущественно собственными интересами. А я не вижу объективно, почему сотрудничество с Россией должно им противоречить", - сказал законодатель.
Но при этом, по его словам, Великобритании больше не нужно будет оглядываться на бесконечные фобии стран Балтии или Польши, что сейчас тяжеленной "гирей" висит на любых попытках разумных сил в Брюсселе хоть как-то исправить ситуацию в контактах с Россией.
Косачев также отметил, что в Европе уже пошли разговоры о том, что однажды англичане увидят в ЕС попросту своего конкурента, как это отчасти увидели и в США. "И не возникнет ли вдруг когда-то "антиеэсовская коалиция" США, Великобритании и России, хотя сегодня даже само такое предположение кажется безумным", - заключил сенатор.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitСовет Федерации РФЕвросоюзКонстантин КосачевВеликобританияРоссияВ мире
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