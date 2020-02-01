В СФ предположили улучшение отношений России и Британии после Brexit

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. После После выхода Великобритании из ЕС, в перспективе, отношения между Москвой и Лондоном могут улучшиться, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинула Европейский союз , завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начнется переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

"Чем все обернется для России? Большинство экспертов склоняется к тому, что двусторонние отношения вряд ли улучшатся, поскольку и в евроструктурах британцы традиционно были в числе наших жестких критиков, особенно после инцидента со Скрипалями. А уж теперь и подавно Лондон примет более жесткие меры к России даже по сравнению с Брюссельскими, полагают они", - написал Косачев в Facebook в субботу.

"Однако я бы не спешил с однозначными прогнозами, особенно вдолгую. Да, наши отношения сейчас на одной из самых низших точек в истории. И вряд ли пока есть точки опоры для их улучшения. Но несколько моментов для осмысления есть", - отметил парламентарий.

Так, России проще строить отношения именно с суверенными государствами. Которым не нужно постоянно подчиняться общей дисциплине, считает Косачев. "Российско-британские связи могут и провалиться после Brexit, но однажды они точно так же могут стать и более лучшими, чем с Америкой или Евросоюзом. Просто потому, что Британия будет руководствоваться при их построении преимущественно собственными интересами. А я не вижу объективно, почему сотрудничество с Россией должно им противоречить", - сказал законодатель.

Но при этом, по его словам, Великобритании больше не нужно будет оглядываться на бесконечные фобии стран Балтии или Польши, что сейчас тяжеленной "гирей" висит на любых попытках разумных сил в Брюсселе хоть как-то исправить ситуацию в контактах с Россией.