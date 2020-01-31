В Казани семерых пассажиров из Китая госпитализировали с ОРВИ

КАЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Семь пассажиров рейса Санья – Семь пассажиров рейса Санья – Казань , прибывших в столицу Татарстана утром пятницы, были госпитализированы из-за симптомов ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Татарстану

"В Казань 31 января прибыли российские туристы из Китая. Все 342 пассажира и 16 членов экипажа были встречены сотрудниками санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора по Татарстану и медицинскими работниками… Семи пассажирам была предложена госпитализация в инфекционный стационар по причине наличия у них симптомов ОРВИ, в том числе трое детей и один – по контакту", - говорится в сообщении.

Из госпитализированных двое – жители Татарстана, остальные – из соседних регионов. Представитель Роспотребнадзора отметил, что люди проявляют бдительность и сами просят о госпитализации при симптомах недомогания.

Все прибывшие рейсом Санья – Казань были опрошены, осмотрены и проинформированы о необходимости обращения к медикам при появлении симптомов ОРВИ и температуры. "У всех 358 человек были забраны мазки из носоглотки для исключения нового коронавируса . Результаты будут готовы в понедельник. О результатах анализов все прибывшие туристы будут оперативно проинформированы. Все пассажиры с пониманием отнеслись к проведению мероприятий, отказов от обследования не было", - отметили в управлении.

Также была проведена дезинфекция самолета и помещений аэропорта.

В пунктах пропуска через границу РФ в аэропортах "Казань" и "Бегишево" проводится усиленный двойной контроль прибывающих с использованием тепловизоров. В аэропортах в январе досмотрено 209 рейсов (в том числе восемь – из КНР), более 35 тысяч пассажиров и членов экипажей (в том числе более 2,8 тысячи прибывших из КНР). Лиц с признаками инфекционных заболеваний и температурой не выявлено. За медицинской помощью в январе обратились 24 человека с симптомами ОРВИ, вернувшиеся в разное время из КНР, все были оперативно обследованы на новую коронавирусную инфекцию, результаты отрицательные. У 10 обратившихся выявлены вирусы не гриппозной этиологии, у 2 вирус гриппа А, у остальных - отрицательные результаты.

Ранее по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова был создан республиканский штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Возглавила его вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, в состав вошли руководители управления Роспотребнадзора по Татарстану, министерств здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства республики, ГУМЧС России по Татарстану, Главного управления ветеринарии республики. Глава регионального минздрава Марат Садыков сообщил, что в республике имеются в нужном количестве необходимые лекарственные средства и медицинские маски, в инфекционных клиниках в случае необходимости готовы более 900 коек.

Между Татарстаном и КНР дважды в неделю выполнялся прямой рейс Казань – Санья. С 27 января полеты в КНР запрещены. Ожидается, что последние туристы из Татарстана вернутся в Казань из Саньи 3 февраля.