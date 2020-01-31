Получившие "хлеб" блокадницы прокомментировали скандал в Керчи

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
В начале недели делегация во главе с главой городской администрации Маей Хужиной посетила блокадников и вручила им медали и цветы. Кроме того, местные СМИ сообщили, что ветеранам также подарили "буханку хлеба". Однако позже чиновницы заявили, что это были караимские пироги ручной работы.
Ситуация вызвала общественный резонанс. В частности, главу республики Сергея Аксенова возмутили эти кадры, а также тот факт, что, придя к ветеранам, женщины даже не сняли шубы. Хужина написала заявление об увольнении, а затем заявила, что сделала это, "поддавшись сиюминутной слабости", и останется на своем посту. Аксенов назвал ее действия "ересью и самодурством", и в итоге глава Керчи и ее заместитель Лариса Щербула все же подали в отставку.
Тютюнник отметила, что к подаренному пирогу отнеслась спокойно.
"Благодарна, что обо мне помнят, пришли, поговорили, поздравили. Коробочку конфет и две пачки чая еще вручили", — цитирует ее МК.
Блокадница Евгения Трошина, в свою очередь, заявила, что хлебом ветеранов оскорбить нельзя.
"Нам подарили пирог, нам подарили цветы. Никакой обиды и никакого негатива у меня это не вызывает", — сказала она.
Дочь женщины отметила, что подаренный пирог был вкусный.
Объясняя мотивы увольнения чиновниц, Аксенов заявил, что не увидел в их действиях злого умысла, однако поступок женщин был неприемлемым.
"Это была глупость. А за такую глупость увольняют", — заявил он.
Вручение подарков блокадникам в верхней одежде и уличной обуви глава Крыма назвал неуважением.