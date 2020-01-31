Получившие "хлеб" блокадницы прокомментировали скандал в Керчи

В начале недели делегация во главе с главой городской администрации Маей Хужиной посетила блокадников и вручила им медали и цветы. Кроме того, местные СМИ сообщили, что ветеранам также подарили "буханку хлеба". Однако позже чиновницы заявили, что это были караимские пироги ручной работы.