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Получившие "хлеб" блокадницы прокомментировали скандал в Керчи
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РИА Новости

Получившие "хлеб" блокадницы прокомментировали скандал в Керчи

18:07 31.01.2020 (обновлено: 18:43 31.01.2020)
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© Фото : официальный сайт МО город КерчьЗаместитель председателя Керченского городского совета Лариса Щербула во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
Заместитель председателя Керченского городского совета Лариса Щербула во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
© Фото : официальный сайт МО город Керчь
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
В начале недели делегация во главе с главой городской администрации Маей Хужиной посетила блокадников и вручила им медали и цветы. Кроме того, местные СМИ сообщили, что ветеранам также подарили "буханку хлеба". Однако позже чиновницы заявили, что это были караимские пироги ручной работы.
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Ситуация вызвала общественный резонанс. В частности, главу республики Сергея Аксенова возмутили эти кадры, а также тот факт, что, придя к ветеранам, женщины даже не сняли шубы. Хужина написала заявление об увольнении, а затем заявила, что сделала это, "поддавшись сиюминутной слабости", и останется на своем посту. Аксенов назвал ее действия "ересью и самодурством", и в итоге глава Керчи и ее заместитель Лариса Щербула все же подали в отставку.
Тютюнник отметила, что к подаренному пирогу отнеслась спокойно.
"Благодарна, что обо мне помнят, пришли, поговорили, поздравили. Коробочку конфет и две пачки чая еще вручили", — цитирует ее МК.
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Блокадница Евгения Трошина, в свою очередь, заявила, что хлебом ветеранов оскорбить нельзя.

"Нам подарили пирог, нам подарили цветы. Никакой обиды и никакого негатива у меня это не вызывает", — сказала она.

Дочь женщины отметила, что подаренный пирог был вкусный.
Объясняя мотивы увольнения чиновниц, Аксенов заявил, что не увидел в их действиях злого умысла, однако поступок женщин был неприемлемым.
"Это была глупость. А за такую глупость увольняют", — заявил он.
Вручение подарков блокадникам в верхней одежде и уличной обуви глава Крыма назвал неуважением.
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина
Вчера, 17:15
Группа ветеранов поддержала главу Керчи после поздравления блокадников
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Обсудить 36
КерчьБлокада Ленинграда (1941-1944)Великая Отечественная война (1941-1945)РоссияОбщество - Видео
Популярные комментарии
Так поздравляли блокадниц всегда и они были этому рады, а то что у нас правит брехня под фотками так это время такое. Прежде чем осуждать чиновниц, кто из вас поздравил блокадниц и знает , кто из них рядом с вами живет. У сами фейс в грязи
31 января, 18:56
Ю.Юрий .
71202113
что за люди - готовы заклевать в толпе, даже не задумываясь и не осознавая того, что произошло реально
31 января, 18:30
ПВПутин В.В. наш Президент
68104014
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