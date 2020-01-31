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Горбачев призвал защитить правду о Второй мировой войне от лжи
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РИА Новости

Горбачев призвал защитить правду о Второй мировой войне от лжи

17:08 31.01.2020
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ответственность гитлеровского режима за развязывание Второй мировой войны не ставилась под сомнение даже в годы холодной войны, СССР вместе с участниками антигитлеровской коалиции внес решающий вклад в победу над фашизмом, эти факты невозможно оспорить, эту правду надо защищать от всяких лживых версий, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу войны и позволило нацистам "запустить смертоносный маховик холокоста".
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Комментируя эти высказывания, бывший советский лидер подчеркнул, что политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память отдавших жизнь ради победы над гитлеровским режимом.
"Даже в годы холодной войны никто не ставил под сомнение, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет гитлеровский режим. Советский Союз вместе с другими участниками антигитлеровской коалиции внес решающий вклад в победу над этим человеконенавистническим режимом. Это исторические факты, которые невозможно оспорить. Эту правду надо отстаивать, защищать от всяких лживых версий", - убеждён Горбачев.
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийМихаил ГорбачевВ мире
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Сам же с папкой Молотова-Риббентропа вылез. И с Катынью тоже накрутил.
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vvab6
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