Горбачев призвал защитить правду о Второй мировой войне от лжи

"Даже в годы холодной войны никто не ставил под сомнение, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет гитлеровский режим. Советский Союз вместе с другими участниками антигитлеровской коалиции внес решающий вклад в победу над этим человеконенавистническим режимом. Это исторические факты, которые невозможно оспорить. Эту правду надо отстаивать, защищать от всяких лживых версий", - убеждён Горбачев.