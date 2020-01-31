Власти начали проверку после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 31 янв - РИА Новости. Администрация Волгоградской области начала проверку после ДТП со школьным автобусом, в котором пострадали трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее ГУ МВД по Волгоградской области сообщало, что в утром в четверг водитель автобуса, везший детей в школу в Даниловском районе, не справился с управлением и съехал в кювет, трое детей от 11 до 14 лет пострадали.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона, в автобусе ехали 11 учеников. По данным ведомства, пострадавшие дети направлены на медицинскую консультацию в Волгоград, у одной девочки диагностировали перелом носа, ей проводят операцию.
"Областной комитет образования начал проверку происшествия", - сообщили РИА Новости в ведомстве.