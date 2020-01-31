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Власти начали проверку после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом
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РИА Новости

Власти начали проверку после ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

12:29 31.01.2020
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© Фото : УГИБДД по Волгоградской областиПоследствия ДТП со школьным автобусом в Даниловском районе Волгоградской области
Последствия ДТП со школьным автобусом в Даниловском районе Волгоградской области
© Фото : УГИБДД по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 31 янв - РИА Новости. Администрация Волгоградской области начала проверку после ДТП со школьным автобусом, в котором пострадали трое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее ГУ МВД по Волгоградской области сообщало, что в утром в четверг водитель автобуса, везший детей в школу в Даниловском районе, не справился с управлением и съехал в кювет, трое детей от 11 до 14 лет пострадали.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона, в автобусе ехали 11 учеников. По данным ведомства, пострадавшие дети направлены на медицинскую консультацию в Волгоград, у одной девочки диагностировали перелом носа, ей проводят операцию.
"Областной комитет образования начал проверку происшествия", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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Волгоградская областьДаниловский районПроисшествия
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