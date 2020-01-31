В Волгоградской области школьный автобус съехал в кювет

Происшествие произошло в четверг. Водитель автобуса не справился с управлением.

"В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров — 11-летняя девочка, 14-летний и 13-летний мальчики — доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции.

Сколько всего было детей в автобусе, ведомство РИА Новости не уточнило.