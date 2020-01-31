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В Волгоградской области школьный автобус съехал в кювет
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РИА Новости

В Волгоградской области школьный автобус съехал в кювет

10:05 31.01.2020 (обновлено: 10:50 31.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 31 янв — РИА Новости. Школьный автобус с учениками съехал в кювет на трассе в Даниловском районе Волгоградской области, сообщила пресс-служба МВД по региону.
Происшествие произошло в четверг. Водитель автобуса не справился с управлением.

"В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров — 11-летняя девочка, 14-летний и 13-летний мальчики — доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции.

Сколько всего было детей в автобусе, ведомство РИА Новости не уточнило.
Сотрудник полиции
16 января, 10:29
В Самарской области автобус с детьми съехал в кювет
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