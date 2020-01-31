В Волгоградской области школьный автобус съехал в кювет

ВОЛГОГРАД, 31 янв — РИА Новости. Школьный автобус с учениками съехал в кювет на трассе в Даниловском районе Волгоградской области, сообщила пресс-служба МВД по региону.
Происшествие произошло в четверг. Водитель автобуса не справился с управлением.
"В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров — 11-летняя девочка, 14-летний и 13-летний мальчики — доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции.
Сколько всего было детей в автобусе, ведомство РИА Новости не уточнило.
16 января, 10:29В Самарской области автобус с детьми съехал в кювет