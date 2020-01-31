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Глава Керчи живет в параллельной реальности, заявил Хинштейн
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РИА Новости

Глава Керчи живет в параллельной реальности, заявил Хинштейн

12:05 31.01.2020 (обновлено: 12:40 31.01.2020)
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© Фото : официальный сайт МО город КерчьПредседатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
© Фото : официальный сайт МО город Керчь
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава Керчи Мая Хужина, которая отозвала свое заявление об увольнении после скандального инцидента с "поздравлением" блокадников, живет в параллельной реальности и игнорирует мнение людей, сказал РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.
Глава Керчи, председатель Керченского городского совета Мая Хужина ранее сообщила РИА Новости, что отозвала свое заявление об отставке, сделанное на фоне скандала вокруг поздравления блокадников города. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ее поступок "самодурством и ересью" и потребовал немедленно поставить точку в этом вопросе.

"Ситуация в Керчи наглядно демонстрирует, что представители власти бывают двух категорий. Одни, как глава Крыма, понимают меру своей ответственности, ответственности власти перед обществом. Другие, как, надеюсь, потенциально бывшая глава Керчи, живут в параллельной реальности и игнорируют мнение людей", — сказал Хинштейн агентству.

Он отметил, что партия приветствует "жесткую и последовательную позицию" главы Крыма.
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В четверг Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей. Хинштейн ранее сообщил РИА Новости, что Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке.
Глава Керчи, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его символическим. Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной.
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В свою очередь, Хужина заявила агентству, что ситуация была неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере.
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Сергей Аксенов (политик)КерчьЕдиная РоссияАлександр ХинштейнПолитика
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