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Аксенов назвал отзыв главой Керчи заявления об увольнении самодурством
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РИА Новости

Аксенов назвал отзыв главой Керчи заявления об увольнении самодурством

11:18 31.01.2020 (обновлено: 11:25 31.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "самодурством и ересью" заявление председателя городского совета Керчи Маи Хужиной об отзыве заявления об увольнении и потребовал немедленно поставить точку в этом вопросе.
Глава Керчи, председатель Керченского городского совета Мая Хужина ранее заявила РИА Новости, что отозвала свое заявление об отставке, сделанное на фоне скандала вокруг поздравления блокадников города.
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Керченская блокадница прокомментировала скандал с подаренным "хлебом"
"Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством", - написал Аксенов на своей странице Facebook.
Он сообщил, что провел телефонный разговор с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным.
"Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать", - добавил он.
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
30 января, 11:12
В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением
В четверг Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке.
Глава Керчи, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной.
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация бы неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере.
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
30 января, 15:02
"Выглядит убого": Поклонскую возмутил подаренный блокадникам "хлеб"
4360449
Обсудить 2
Сергей Аксенов (политик)КерчьБлокада Ленинграда (1941-1944)КрымОбщество
Популярные комментарии
И правильно назвал. Если не умеют общаться с людьми с глубоким уважением, просто по - человечески, без спешки, не для галочки, то надо уходить с госслужбы. И уходя уходи.
31 января, 11:33
lyuda.terenteva.55
900001
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