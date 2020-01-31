Аксенов назвал отзыв главой Керчи заявления об увольнении самодурством

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "самодурством и ересью" заявление председателя городского совета Керчи Маи Хужиной об отзыве заявления об увольнении и потребовал немедленно поставить точку в этом вопросе.
Глава Керчи, председатель Керченского городского совета Мая Хужина ранее заявила РИА Новости, что отозвала свое заявление об отставке, сделанное на фоне скандала вокруг поздравления блокадников города.
"Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством", - написал Аксенов на своей странице Facebook.
Он сообщил, что провел телефонный разговор с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным.
"Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать", - добавил он.
В четверг Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке.
Глава Керчи, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной.
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация бы неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере.