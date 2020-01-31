Аксенов назвал отзыв главой Керчи заявления об увольнении самодурством

"Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать", - добавил он.