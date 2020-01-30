В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением

"Какой-то странный вирус поразил некоторых российских чиновников — то глава Чувашии (отправленный накануне в отставку Михаил Игнатьев. — Прим. ред.) делал какие-то неадекватные действия, то еще в каких-то регионах неадекватные комментарии. Чиновники забывают о правилах, о служебном этикете, который прежде всего сводится к уважению тех, на кого они работают <…> В данном случае расцениваю поведение керченского руководства как унижение тех, для кого память о войне и блокаде является священной", — добавил собеседник агентства.