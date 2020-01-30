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В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением
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РИА Новости

В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением

11:12 30.01.2020 (обновлено: 11:56 30.01.2020)
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© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкЖители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации. Ленинград в дни блокады
Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации. Ленинград в дни блокады
© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации. Ленинград в дни блокады
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба.
Как сообщали местные СМИ, 27 января председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. На фото, которые выложила в Facebook Хужина, видно, как дамы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба, который они назвали "символическим". Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за формализм и кощунство.
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"Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно. Это требует особого отношения, нужно думать о дополнительных мерах помощи в отношении этих людей, об уходе, а не унижать такого рода поступками. Формально отнеслись к этому", — сказал Форманчук РИА Новости.

Он добавил, что чиновникам следует максимально уважительно относиться к людям, тем более к пережившим ужасы войны, и не забывать, что они должны служить людям, которые их избрали.

"Какой-то странный вирус поразил некоторых российских чиновников — то глава Чувашии (отправленный накануне в отставку Михаил Игнатьев. — Прим. ред.) делал какие-то неадекватные действия, то еще в каких-то регионах неадекватные комментарии. Чиновники забывают о правилах, о служебном этикете, который прежде всего сводится к уважению тех, на кого они работают <…> В данном случае расцениваю поведение керченского руководства как унижение тех, для кого память о войне и блокаде является священной", — добавил собеседник агентства.

Один из экспонатов в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда
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Общественная палата КрымаКерчьБлокада Ленинграда (1941-1944)КрымРоссияОбщество
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