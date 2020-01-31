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Глава Керчи намерена передать одной из блокадниц инвалидную коляску
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РИА Новости

Глава Керчи намерена передать одной из блокадниц инвалидную коляску

11:22 31.01.2020
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© Фото : официальный сайт МО город КерчьПредседатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
© Фото : официальный сайт МО город Керчь
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Глава Керчи, председатель Керченского городского совета Мая Хужина намерена в пятницу снова посетить одну из блокадниц города и передать обещанную во время предыдущей встречи инвалидную коляску.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке. Однако глава Керчи позже заявила, что приняла решение отозвать заявление.
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"У меня по плану сегодня поездка к блокаднице, чтобы передать обещанную ей на встрече 27 января инвалидную коляску. Поэтому я сейчас буду заниматься этим вопросом. Мне надо найти машину и перевезти коляску", - сказала Хужина РИА Новости.
По ее словам, на первой встрече с блокадниками был составлен перечень их проблем и нужд, в том числе по обеспечению лекарствами и оказанию медицинской помощи, который теперь выполняется.
Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной.
В свою очередь Хужина заявила агентству, что ситуация бы неверно истолкована. По ее словам, ветеранам вручили не батоны, а собственноручно испеченные караимские пироги, а сама встреча с блокадниками прошла в гостеприимной атмосфере.
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