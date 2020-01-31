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Эксперт оценила перспективы отношений Великобритании и ЕС после Brexit
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РИА Новости

Эксперт оценила перспективы отношений Великобритании и ЕС после Brexit

10:55 31.01.2020
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Лондон и Евросоюз могут не успеть согласовать договор о своих дальнейших отношениях после выхода Великобритании из ЕС до 1 июля – именно до этого срока Британия может заявить о необходимости продления переходного периода, заявила РИА Новости руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет. Великобритания должна подать соответствующее заявление до 1 июля текущего года. Однако в этом случае Британии придется продолжать платить взносы в бюджет ЕС, против чего категорически выступает премьер страны Борис Джонсон.
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"В течение этого года, пока будут идти переговоры, все будет относительно спокойно, но дело в том, что переговоры по соглашению должны быть закончены к 1 июля, а не к концу декабря. Соответственно, текст этого соглашения станет известен к 1 июля", - сказала эксперт.
Ананьева напомнила, что в Британии принят закон о выходе из ЕС, по которому никакого продления переговоров не предусмотрено. "Значит, должен быть заключен договор к 1 июля, потому что с 1 июля уже должна идти ратификация этого договора в парламентах 27 стран ЕС и в Британии, и вся процедура должна закончиться 31 декабря. Успеют ли стороны за четыре месяца согласовать сделку? Такие переговоры обычно идут годами", - отметила эксперт. По ее словам, в британской прессе уже появилось клише "грязная сделка на скорую руку" - "то есть, по основным каким-то параметрам и, очевидно, с возможностью какого-то пересмотра, но пока это неизвестно".
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При этом позиция Джонсона внутри страны устойчива, потому что Консервативная партия на декабрьских выборах победила с большим преимуществом, отметила Ананьева. "Никакого противодействия в парламенте он встречать не будет, потому что оппозиция слаба. Оппозиция будет высказывать свое мнение, но на голосовании в парламенте это сказываться не будет. Переговорная позиция Джонсона в ЕС включает в том числе и слова "Brexit без сделки", но уже без сделки по будущим отношениям с ЕС. Насколько ЕС уступит Джонсону – это пока большой вопрос", - считает она.
"Когда станет известен текст соглашения, могут быть какие-то политические протесты в Британии, но вне стен парламента", - считает эксперт. При этом британцы почувствуют на себе действие заключенной сделки с 1 января 2021 года, добавила она.
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BrexitБорис ДжонсонРоссийская академия наукЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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