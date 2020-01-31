Эксперт оценила перспективы отношений Великобритании и ЕС после Brexit

"В течение этого года, пока будут идти переговоры, все будет относительно спокойно, но дело в том, что переговоры по соглашению должны быть закончены к 1 июля, а не к концу декабря. Соответственно, текст этого соглашения станет известен к 1 июля", - сказала эксперт.

Ананьева напомнила, что в Британии принят закон о выходе из ЕС, по которому никакого продления переговоров не предусмотрено. "Значит, должен быть заключен договор к 1 июля, потому что с 1 июля уже должна идти ратификация этого договора в парламентах 27 стран ЕС и в Британии, и вся процедура должна закончиться 31 декабря. Успеют ли стороны за четыре месяца согласовать сделку? Такие переговоры обычно идут годами", - отметила эксперт. По ее словам, в британской прессе уже появилось клише "грязная сделка на скорую руку" - "то есть, по основным каким-то параметрам и, очевидно, с возможностью какого-то пересмотра, но пока это неизвестно".