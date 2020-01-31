В Приамурье организуют коридор для вывоза российских туристов из Китая

"С китайской стороной достигнута совместная договоренность с учетом всех решений, которые были приняты на государственном уровне, и оценки ситуации. С 1 февраля будут организованы временные коридоры для ... возврата наших граждан. С 14.00 (08.00 мск) до 16.30 (10.30 мск) по амурскому времени нужно прибыть на пункт пропуска Хэйхэ и также организованно, как это было ранее, пройдя все необходимые процедуры, убыть домой", - сообщает правительство Амурской области со ссылкой на первого замминистра экономического развития и внешних связей региона Екатерину Кирееву.