В Приамурье организуют коридор для вывоза российских туристов из Китая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв - РИА Новости. Временные коридоры для возврата россиян из Китая организуют с 1 февраля на пункте пропуска Благовещеск - Хэйхэ в связи с закрытием границы, сообщает правительство Амурской области.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. По предварительной оценке властей Приамурья, в Хэйхэ сейчас находятся порядка 250 россиян.
"С китайской стороной достигнута совместная договоренность с учетом всех решений, которые были приняты на государственном уровне, и оценки ситуации. С 1 февраля будут организованы временные коридоры для ... возврата наших граждан. С 14.00 (08.00 мск) до 16.30 (10.30 мск) по амурскому времени нужно прибыть на пункт пропуска Хэйхэ и также организованно, как это было ранее, пройдя все необходимые процедуры, убыть домой", - сообщает правительство Амурской области со ссылкой на первого замминистра экономического развития и внешних связей региона Екатерину Кирееву.
Звонки от россиян принимают по телефону "горячей линий" минэкономразвития и внешних связей Приамурья 8 (914) 556-16-66.
Уточняется, что при необходимости по временному коридору на пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ смогут выехать и граждане Китая.
По временному транспортному коридору, организованному на международном пункте пропуска в Приамурье в среду вернулись 239 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено.