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2020-01-31T09:29+0300
https://ria.ru/20200131/1564090482.html
В Китае пассажиропоток в период новогодних каникул снизился на 16,5%
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РИА Новости

В Китае пассажиропоток в период новогодних каникул снизился на 16,5%

09:29 31.01.2020
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© REUTERS / StringerПолицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© REUTERS / Stringer
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Пассажирские перевозки на всех видах транспорта в Китае в сезон новогодних поездок "чуньюнь", который обычно считается самым загруженным периодом для транспортной системы страны, в этом году из-за коронавируса упали на 16,5%, говорится в сообщении министерства транспорта.
"В период с 10 по 30 января (за 21 день "чуньюня") было совершено 1,24 миллиарда поездок на железнодорожном, автомобильном, авиа- и водном пассажирском транспорте, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства.
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Отдельно на железнодорожном транспорте жители Китая за 21 день совершили 186 миллионов поездок, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, 1,009 миллиарда поездок на автомобильном пассажирском транспорте (снижение на 18,1%), на водном пассажирском транспорте 15,4 миллиона поездок (снижение на 30,7%), на авиа – 33,4 миллиона поездок (снижение на 11,1%,).
Период новогодних каникул в Китае ежегодно сопровождается массовыми поездками как внутри страны, так и за границу. Миллионы китайцев возвращаются в родные города, чтобы встретить новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае еще с 1980-х годов получил специальное название "чуньюнь", который считается крупнейшим в мире миграционным явлением, и длится 40 дней. В этом году "чуньюнь" начался 10 января.
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Однако в связи со вспышкой и распространением нового типа коронавируса власти Китая опасаются, что массовые поездки усугубят ситуацию и предпринимают меры для сокращения передвижения потоков людей. Управление гражданской авиации Китая и корпорация ChinaRailway уже объявили, что все желающие пассажиры могут без штрафов вернуть приобретенные ранее билеты.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
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