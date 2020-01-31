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Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут
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РИА Новости

Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

06:45 31.01.2020 (обновлено: 15:34 31.01.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут. Об этом пишет Bloomberg.
Причиной этого стал резкий скачок акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12 процентов, до 2,1 тысячи долларов. Как отмечает агентство, рост котировок объясняется успешным квартальным отчетом компании, "разбившим вдребезги" прогнозы аналитиков. Так, согласно отчету Amazon, прибыль компании составила 87,4 миллиарда долларов, прибыль на акцию — 6,47 доллара, тогда как эксперты ожидали 4,11 доллара.
Уточняется, что теперь состояние Безоса, которому принадлежит 12 процентов Amazon, выросло до порядка 129,5 миллиарда долларов. При этом в рейтинге Bloomberg Billionaires Index эти изменения будут отражены после закрытия торгов в пятницу.
Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. На тот момент он с показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
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Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
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Обсудить 62
Джефф БезосБернар АрноBloomberg L.P.Amazon.com, Inc.Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
Популярные комментарии
Так заработал или стал богаче? Это немножко разные вещи.
31 января, 07:02
Naum Vygodsky
8830004
Не заработал, а чуток надул мыльный пузырь.
31 января, 07:47
АКАндрей К
6940008
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