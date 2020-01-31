В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка

На кадрах показан автомобиль Центра медицины катастроф по Тульской области. К нему люди в защитных костюмах несут человека, помещенного в капсулу биозащиты.

Согласно последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной этим типом коронавируса в КНР, достигло 8163 человек, из них 171 скончался. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, Соединенных Штатах, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.