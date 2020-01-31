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В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
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РИА Новости

В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка

01:40 31.01.2020 (обновлено: 01:46 31.01.2020)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вернувшегося из Китая жителя Тулы с признаками ОРВИ госпитализировали в капсуле биозащиты. Об этом свидетельствует видео, предоставленное порталом MySlo на ютьюбе.
На кадрах показан автомобиль Центра медицины катастроф по Тульской области. К нему люди в защитных костюмах несут человека, помещенного в капсулу биозащиты.
В четверг региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что вечером 29 января у туляка, отдыхавшего на острове Хайнань, зарегистрировали случай ОРВИ. В ведомстве отметили, что больного увезли в инфекционное отделение. Кроме того, в Роспотребнадзоре анонсировали проведение комплекса противоэпидемических мероприятий по месту жительства госпитализированного туляка.
В конце прошлого года в Китае сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Предварительно возбудителем заболевания назвали новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
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Согласно последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной этим типом коронавируса в КНР, достигло 8163 человек, из них 171 скончался. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, Соединенных Штатах, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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КитайРаспространение нового коронавирусаОРВИскорая помощьХайнаньРоспотребнадзорТулаУханьПроисшествияВ мире
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