В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину

"Вечером 29 января 2020 года зарегистрирован случай ОРВИ у жителя Тулы, отдыхавшего на острове Хайнань Китайской Народной Республики. Больной госпитализирован в инфекционное отделение, за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование", - говорится в сообщении.

У вернувшихся из Китая хабаровчан не обнаружили коронавирус

У вернувшихся из Китая хабаровчан не обнаружили коронавирус

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.