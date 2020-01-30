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В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину
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РИА Новости

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину

07:50 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.
"Вечером 29 января 2020 года зарегистрирован случай ОРВИ у жителя Тулы, отдыхавшего на острове Хайнань Китайской Народной Республики. Больной госпитализирован в инфекционное отделение, за ним установлено медицинское наблюдение, проводится лечение и лабораторное обследование", - говорится в сообщении.
По месту жительства больного санврачи проведут комплекс противоэпидемических мероприятий.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
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По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорТулаКитайРоссияУханьПроисшествия
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