Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Пережившая блокаду Ленинграда Евгения Прошина заявила в интервью телеканалу РЕН ТВ, что осталась довольна поздравлением, которое устроили для блокадников в Керчи.
Ранее глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, вручили им медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Позже чиновницы написали заявления об отставке со своих постов, о чем сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия").
Прошина выразила благодарность за поздравление и подчеркнула, что это происходит каждый год, отметив, что ветеранам подарили пирог.
"В этом году поздравили таким шикарным букетом, медалью очень красивой и принесли очень вкусный пирог с мясом и какими-то овощами. Все попробовали, пирог очень вкусный. Всем понравился. Я очень благодарна таким внимание. Это очень символично. Те 125 грамм хлеба, которые мы получали на детскую карточку. Пирог – это прекрасно", – заявила блокадница.
Ранее пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова пояснила, что ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги. Она добавила, что поздравлявшие спешили, им некогда было раздеться, поэтому и получилось, что на фотографии пожилые люди стоят в домашней одежде, а чиновницы – в шубах.