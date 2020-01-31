Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи

"В этом году поздравили таким шикарным букетом, медалью очень красивой и принесли очень вкусный пирог с мясом и какими-то овощами. Все попробовали, пирог очень вкусный. Всем понравился. Я очень благодарна таким внимание. Это очень символично. Те 125 грамм хлеба, которые мы получали на детскую карточку. Пирог – это прекрасно", – заявила блокадница.