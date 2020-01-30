Чиновницы из Керчи уволились после скандала с "хлебом" для блокадников

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке со своих постов после ситуации с поздравлением блокадников, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия").
Председатель горсовета Керчи Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим".
Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной. Как сообщала пресс-служба ЕР, Хинштейн обсуждал этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
"Они написали заявления о сложении с себя полномочий председателя горсовета и заместителя председателя горсовета", - заявил Хинштейн.