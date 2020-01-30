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2020-01-30T23:52+0300
https://ria.ru/20200130/1564083268.html
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с "хлебом" для блокадников
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РИА Новости

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с "хлебом" для блокадников

21:56 30.01.2020 (обновлено: 23:52 30.01.2020)
39256
© Фото : страница в "Facebook" Маи ХужинойПредседатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
© Фото : страница в "Facebook" Маи Хужиной
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке со своих постов после ситуации с поздравлением блокадников, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия").
Председатель горсовета Керчи Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, сообщили местные СМИ. Они вручили блокадникам медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета" и каждому принесли, как сообщали СМИ, по батону белого хлеба, назвав его "символическим".
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Пользователи соцсетей также обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Заместитель председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную ситуацию унизительной. Как сообщала пресс-служба ЕР, Хинштейн обсуждал этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
"Они написали заявления о сложении с себя полномочий председателя горсовета и заместителя председателя горсовета", - заявил Хинштейн.
Ярослав Нилов
Вчера, 15:34
В Госдуме прокомментировали инцидент с подарками блокадникам
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Обсудить 29
КерчьЕдиная РоссияПолитика
Популярные комментарии
и чего так? в бытность службы в военкомате поздравляли ветеранов, так им подарки вообще были без разницы, выпить с ними чарку за победу - они были рады, внимание и беседа о былом - вот что надо было, ветеранам надо пообщаться, рассказать о том, что пережили - это нужно! зря девчонки уволились, неправильно это
30 января, 22:37
ПВПутин В.В. наш Президент
20202549
Как после этого относится к ежегодным выплатам ветеранам по 5000 от чиновников, у которых часы стоят больше, чем весь хлеб в Керчи?
30 января, 22:38
Апокалипсис Сегодня
6511109
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