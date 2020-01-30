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В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
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РИА Новости

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

13:24 30.01.2020 (обновлено: 19:01 30.01.2020)
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© Фото : страница в "Facebook" Маи ХужинойПредседатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
© Фото : страница в "Facebook" Маи Хужиной
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В городском совете Керчи удивились реакции пользователей социальных сетей на поздравление блокадников Ленинграда "батонами хлеба".
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
"Все это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем! К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги", — рассказала она радиостанции "Говорит Москва".
Она также пояснила, что поздравлявшие спешили, им некогда было раздеться, поэтому и получилось, что на фотографии пожилые люди стоят в домашней одежде, а чиновницы — в шубах.

"Мы заходили и уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали, какие у него проблемы. Два ветерана-блокадника обратились с просьбой одному купить лекарства, а другому достать инвалидную коляску. Завтра мы поедем и развезем людям, фотоотчет также будет предоставлен", — добавила Ушакова.

В начале недели председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда.
На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и "батоны белого хлеба". Фотографии вызвали неоднозначную реакцию пользователей соцсетей, которых поразил контраст между богато одетыми женщинами и их символическими подарками ветеранам.
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Вчера, 11:12
В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением
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Блокада Ленинграда (1941-1944)КерчьЛенинградОбщество
Популярные комментарии
11-ти блокадникам чиновники могли бы ничего не дарить. Глава администрации подписал бы распоряжении что до конца жизни блокадников оплачивать все расходы по их коммунальным платежам за счёт местного бюджета. Это была бы существенная экономия для блокадников и денег на жизнь оставалось бы больше. Бюджет не рухнул бы, и получилось бы как-будто все налогоплательщики скинулись ветеранам по копеечке.
30 января, 14:05
ПКПавел Корнеев
215420232
А нашим квасным патриотам все равно. Главное шуметь. И оплаты ком. платежей, и пенсии, и квартиры и разные льготы все у блокадников есть. И потом, эти люди что, все одинокие? Ни у кого ни детей ни внуков? Нужно каждому о своих близких думать, вот тогда у всех все будет хорошо и у блокадников и не блокадников.
30 января, 14:46
Липатова Ольга
1180315953
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