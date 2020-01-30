В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

"Мы заходили и уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали, какие у него проблемы. Два ветерана-блокадника обратились с просьбой одному купить лекарства, а другому достать инвалидную коляску. Завтра мы поедем и развезем людям, фотоотчет также будет предоставлен", — добавила Ушакова.