Что происходит с российскими туристами в Китае и чем его заменить

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня на острове Хайнань остаются примерно 1100 россиян, скоро они вернутся на родину. Для туристов курорт закрыт: самолеты туда летят пустыми, обратно — с пассажирами в масках. Если ситуация с коронавирусом не изменится, еще примерно 30 тысяч российских путешественников, купивших туры в Китай, отправиться туда не смогут. О том, какие есть альтернативы и вернут ли деньги, — в материале РИА Новости.
Что происходит с туристами на Хайнане
"Носите маски, тщательно мойте руки, используйте дезинфицирующие средства и не покидайте отели", — советуют туристам, которые пока остаются на Хайнане. Выходить практически некуда: торговые центры и парки закрыты, экскурсии отменены. Некоторые путешественники жаловались, что и на пляжи не пускают.
Отдыхающий на китайском курорте россиянин Александр Арефьев рассказал, что машины распыляют на улицах неизвестное дезинфицирующее средство, обработку проводят и в отелях.
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
"В двух гостиницах туристы столкнулись с тем, что иностранные сотрудники уволились и уехали домой, — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. — Это сказалось на качестве отдыха".
"В сложившихся обстоятельствах обидно только то, что из пяти дней два были дождливые, — написала в сообществе, посвященном Хайнаню, Анна Сизова из Санкт-Петербурга, она вернулась домой на четыре дня раньше срока. — Нам еще повезло — не представляю, как сейчас там людям, в такой обстановке, если и на пляж не пускают".
По прилете туристов тщательно проверяют. Начальник отдела эпидемконтроля Роспотребнадзора Санкт-Петербурга Ирина Чхинджерия рассказала, что у пассажиров берут мазки из зева, носа на борту. И проводят анкетирование, чтобы выявить контакты при возможном заражении. Такие же меры принимаются и в других городах.
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"До 4 февраля мы планируем вывезти всех российских путешественников", — сказал советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. На 27 января 2020 года в Китае находились 5604 организованных туриста из России. Сегодня, по словам исполнительного директора АТОР, их осталось примерно 1100.
Отдыхающие, которые из-за ситуации с коронавирусом были вынуждены вернуться досрочно, имеют право потребовать возмещение за неполученные услуги, отметила Ломидзе.
Вернут ли деньги
Гораздо больше россиян — 32,7 тысячи — купили путевки, собирались отправиться в Китай, но не успели. Бронирования были до 30 июня 2020 года.
Двадцать четвертого января МИД и Роспотребнадзор рекомендовали воздержаться от поездок в КНР до стабилизации ситуации. А Ростуризм сообщил о приостановке продажи туров.
В таком случае, согласно статье 14 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", при расторжении договора до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта".
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Майя Ломидзе предупредила, не стоит ожидать, что средства вернут за день-два: "Минимум две недели, и это еще очень оптимистичный срок".
Есть вероятность, что путешественнику придется идти в суд, по его решению на сто процентов компенсируют затраты. Но это также процесс не мгновенный.
Еще один вариант возврата — с помощью чарджбэка (опротестования транзакции). Это возможно, если платили банковской картой. Деньги придут в течение месяца-трех. Правда, нужно собрать доказательства того, что услуга не была или не будет оказана, а туркомпания не возвращает деньги.
Какие альтернативы
"Большинство туристов, запланировавших поездки в Китай на будущие даты, не отказываются от отдыха, а перебронируют альтернативные направления, — сказала представитель крупного оператора Светлана Баранова. — В лидерах — Турция, ОАЭ и Таиланд". Еще в компаниях называют Мексику, Кубу и Мальдивы.
Ценник пока более-менее сопоставим, но туристам нужно быть готовыми к доплатам. Сейчас еще можно купить Таиланд по цене Хайнаня, заплатив, например, порядка 80 тысяч за десятидневный тур на двоих с завтраками. Аналогичная путевка во Вьетнам — на десять-двадцать тысяч рублей дороже.
Правда, спрос на эти страны, считает Ломидзе, будет снижаться из-за соседства с Китаем. Например, в крупных отелях Нячанга (Вьетнам) уже есть объявления с описанием мер предосторожности. Жители города и туристы используют маски практические везде: на пляже, в магазинах и ресторанах, в общественном транспорте, в аэропорту.
В ОАЭ онлайн-агентства предлагают путевки в среднем за 70-100 тысяч рублей за наделю на двоих.
"Мальдивы или, например, Мексика стоят в два-три раза дороже Хайнаня, — говорит Майя Ломидзе. — Еще вариант — Турция. Но там совершенно другие погодные условия. Альтернативу по ценам найти можно, но набор услуг будет иным".
Если выбрать путевку на те же даты не получается, туристы делятся еще одним лайфхаком: перенести деньги на летнюю поездку, а зимний отдых организовать самостоятельно. Здесь как повезет: кому-то удалось из одного тура на Хайнань сделать два — в Турцию, а кому-то пришлось еще и доплатить за поездку в Анталью в сезон.
Какой бы вариант ни выбрали путешественники, без компенсаций они не останутся, уверены эксперты. Майя Ломидзе говорит, что из-за закрытия Китая банкротств на рынке, скорее всего, не будет. В основном туристы меняют страны, а не отказываются от поездок. Это помогает компаниям возместить потери, которые эксперт потенциально оценила в 500-700 миллионов рублей.