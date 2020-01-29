В Пулково рассказали о порядке обследования прилетевших с Хайнаня

Пассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Пассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Все туристы, отдыхающие на китайском острове Все туристы, отдыхающие на китайском острове Хайнань и прибывающие в "Пулково" , будут обследованы на наличие нового коронавируса на борту самолета, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия.

"Двойной фитосанитарный контроль - на борту самолета и в аэропорту "Пулково" для туристов, прибывающих с острова Хайнань, будет действовать с сегодняшнего дня", - сообщила на пресс-конференции Чхинджерия.

По ее словам, сегодня в аэропорт "Пулково" прибывает первый туристический рейс, который будет обследован таким образом: у всех пассажиров будут взяты мазки из зева носа на борту и проведено анкетирование с целью выявить контакты при возможном заражении.

"Сегодня на борту самолета мы планируем обследовать 315 пассажиров. Думаю, возражений быть не должно, все с пониманием относятся к этому", - уточнила Чхинджерия.

Ранее сообщалось, что сотрудники Пулковской таможни в Санкт-Петербурге в целях защиты от коронавируса досматривают вещи авиапассажиров из КНР в масках и перчатках. Также аэровокзал "Пулково" оснащен тепловизорами.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.