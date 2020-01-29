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В Пулково рассказали о порядке обследования прилетевших с Хайнаня
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РИА Новости

В Пулково рассказали о порядке обследования прилетевших с Хайнаня

14:30 29.01.2020 (обновлено: 14:31 29.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Все туристы, отдыхающие на китайском острове Хайнань и прибывающие в "Пулково", будут обследованы на наличие нового коронавируса на борту самолета, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия.
"Двойной фитосанитарный контроль - на борту самолета и в аэропорту "Пулково" для туристов, прибывающих с острова Хайнань, будет действовать с сегодняшнего дня", - сообщила на пресс-конференции Чхинджерия.
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По ее словам, сегодня в аэропорт "Пулково" прибывает первый туристический рейс, который будет обследован таким образом: у всех пассажиров будут взяты мазки из зева носа на борту и проведено анкетирование с целью выявить контакты при возможном заражении.
"Сегодня на борту самолета мы планируем обследовать 315 пассажиров. Думаю, возражений быть не должно, все с пониманием относятся к этому", - уточнила Чхинджерия.
Ранее сообщалось, что сотрудники Пулковской таможни в Санкт-Петербурге в целях защиты от коронавируса досматривают вещи авиапассажиров из КНР в масках и перчатках. Также аэровокзал "Пулково" оснащен тепловизорами.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусакоронавирусыХайнаньРоспотребнадзорПулково (аэропорт)КитайУханьВ мире
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