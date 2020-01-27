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Турист из России рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае
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РИА Новости

Турист из России рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае

11:38 27.01.2020 (обновлено: 15:41 27.01.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЖители Пекина в защитных медицинских масках
Жители Пекина в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Отдыхающий на китайском курорте Хайнань турист Александр Арефьев рассказал о ситуации на острове в связи со вспышкой коронавируса.
По словам Арефьева, обстановка на курорте начала усугубляться совсем недавно. В частности, многие магазины закрыты, машины распыляют на улицах неизвестный дезинфицирующий газ, также обработку проводят в отелях.
Россиянин отметил, что отдыхающие стараются быстрее вернуться домой.
"Здесь обстановка угнетенная, народу на улицах крайне мало, общественный транспорт пустой, лучше менять поездки на другие страны подальше от Китая", — заявил Арефьев в комментарии РЕН ТВ.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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