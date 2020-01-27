Турист из России рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Отдыхающий на китайском курорте Хайнань турист Александр Арефьев рассказал о ситуации на острове в связи со Отдыхающий на китайском курорте Хайнань турист Александр Арефьев рассказал о ситуации на острове в связи со вспышкой коронавируса.

По словам Арефьева, обстановка на курорте начала усугубляться совсем недавно. В частности, многие магазины закрыты, машины распыляют на улицах неизвестный дезинфицирующий газ, также обработку проводят в отелях.

Россиянин отметил, что отдыхающие стараются быстрее вернуться домой.

"Здесь обстановка угнетенная, народу на улицах крайне мало, общественный транспорт пустой, лучше менять поездки на другие страны подальше от Китая", — заявил Арефьев в комментарии РЕН ТВ.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.